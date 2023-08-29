Каспер Рууд: «Читаю разных так называемых теннисных экспертов и их мнения, и это просто безумие. Меня это раздражает»

Теги ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал то, что отвечает людям в твиттере .

Его попросили рассказать об отношении к теннисному сообществу в этой соцсети.

«Я читаю разных так называемых теннисных экспертов и их мнения, и это просто безумие. Меня это раздражает. Я считаю, что если ты профессионально не играл, то понятия не имеешь, о чем вообще речь.

Если кто-то меня слушает, то я бы не воспринимал всерьез больше 5% того, что пишут эти так называемые теннисные эксперты.

И интересно смотреть, как люди все раздувают. Сначала ты лучший игрок мира, а через неделю – уже худший игрок в истории. Такое нельзя всерьез воспринимать.

Но это новый современный мир. Иногда мне нравится отвечать, потому что я считаю, что мое мнение может быть важно. Но в основном я отвечаю, когда меня что-то раздражает (улыбается).

Там нельзя проводить слишком много времени. Потому что не всегда приятно читать что-то о себе. Я воспринимаю это с улыбкой, но иногда не могу сдержаться. Ведь так легко что-то сказать болельщикам или хейтерам, если хотите их так называть.

Иногда оно того стоит, но вообще проводить там слишком много времени – опасно».

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5 комментариев

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Dym86
Каспер просто на одной неделе ты читаешь комменты Sincere, а на другой Йенса!
+5
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+5
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Syndycate
Каспер еще местных экспертов со спортса не читал)
+3
0
+3
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Sincere
Представила, как бы выглядело это интервью, если бы его давал Бублик))
+2
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+2
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Ничего Смешного
Кас, а вот что о тебе пишут, что тебя задевает? Прям Мостовой мира тенниса… не играл - значит понятия не имеешь.
Все эксперты знают твои слабые и сильные стороны и все дают анализ конкретного матча. Тем более зная большинство теннисистов, вы даже матчи не смотрите.
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+2
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299mzz9fz5
А если т.н. эксперты говорят о нем только положительно, то так можно? Нельзя слушать только тех, кто критикует?
Ну тогда Касперу нельзя иметь мнение о фильмах и сериалах, о картинах, о вкусе кофе. Ведь не он это все создал.
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