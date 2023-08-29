Каспер Рууд: «Читаю разных так называемых теннисных экспертов и их мнения, и это просто безумие. Меня это раздражает»

Каспер Рууд прокомментировал то, что отвечает людям в твиттере .

Его попросили рассказать об отношении к теннисному сообществу в этой соцсети.

«Я читаю разных так называемых теннисных экспертов и их мнения, и это просто безумие. Меня это раздражает. Я считаю, что если ты профессионально не играл, то понятия не имеешь, о чем вообще речь.

Если кто-то меня слушает, то я бы не воспринимал всерьез больше 5% того, что пишут эти так называемые теннисные эксперты.

И интересно смотреть, как люди все раздувают. Сначала ты лучший игрок мира, а через неделю – уже худший игрок в истории. Такое нельзя всерьез воспринимать.

Но это новый современный мир. Иногда мне нравится отвечать, потому что я считаю, что мое мнение может быть важно. Но в основном я отвечаю, когда меня что-то раздражает (улыбается).

Там нельзя проводить слишком много времени. Потому что не всегда приятно читать что-то о себе. Я воспринимаю это с улыбкой, но иногда не могу сдержаться. Ведь так легко что-то сказать болельщикам или хейтерам, если хотите их так называть.

Иногда оно того стоит, но вообще проводить там слишком много времени – опасно».

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