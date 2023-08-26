Бельгийская теннисистка Марина Заневская в первом круге Открытого чемпионата США по теннису встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Матч состоится утром 30 августа, начало не ранее 04:00 по московскому времени.

В женском одиночном разряде это будет заключительный поединок первого круга. Теннисистки выйдут на корт имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Марина Заневская уже давно выступает в туре. До 2016 года она представляла Украину, но затем решила сменить гражданство и переехала в Бельгию. Впрочем, переезд никак не отразился на результатах спортсменки. За всю карьеру она выиграла один турнир категории WTA, зато 19 раз побеждала на челленджерах. Такие локальные успехи помогали ей все время держаться в сотне лучших. В 2022 году она достигла высшей для себя позиции рейтинга — 62 строчки. На турнирах Большого шлема Марина лишь раз смогла преодолеть барьер первого круга, в Австралии в 2022 году. Сейчас она занимает в рейтинге WTA 112 позицию. Самый большой успех для нее в нынешнем сезоне — выход в полуфинал турнира в Лионе, где она уступила американке Алисии Паркс.

Арина Соболенко продолжает погоню за Игой Швентек. Если в первой половине сезона просвет между ними в количестве баллов сокращался, то вторую половину Ига проводит более удачно. Многое будет решаться на US Open. Швентек необходимо защитить свои очки, а значит нужно выигрывать турнир. Но и Арина дошла в прошлом сезоне довольно далеко, ведь именно польке она проиграла в полуфинале. Сейчас раньше финала они не встретятся. В любом случае белоруска может занести себе в актив мейджоры 2023 года. В Австралии она впервые выиграла титул, а в Париже и Уимблдоне доходила до полуфиналов. Накануне US Open в Цинциннати камнем преткновения для нее вновь стал полуфинал, в котором она уступила чешке Каролине Муховой.

Ранее соперницы друг с другом не встречались, но очевидно, что силы в предстоящем матче не равны, и Марина вновь зачехлит ракеку на турнире Большого шлема после первого раунда. Букмекеры в этом уверены. Winline предлагает на победу Заневской коэффициент 17,00, выигрыш Соболенко оценивается коэффициентом 1,01.

Расписание US Open 2023