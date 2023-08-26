US Open: Марина Заневская — Арина Соболенко прямая трансляция матча 30.08.2023
Бельгийская теннисистка Марина Заневская в первом круге Открытого чемпионата США по теннису встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Матч состоится утром 30 августа, начало не ранее 04:00 по московскому времени.
В женском одиночном разряде это будет заключительный поединок первого круга. Теннисистки выйдут на корт имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
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Марина Заневская уже давно выступает в туре. До 2016 года она представляла Украину, но затем решила сменить гражданство и переехала в Бельгию. Впрочем, переезд никак не отразился на результатах спортсменки. За всю карьеру она выиграла один турнир категории WTA, зато 19 раз побеждала на челленджерах. Такие локальные успехи помогали ей все время держаться в сотне лучших. В 2022 году она достигла высшей для себя позиции рейтинга — 62 строчки. На турнирах Большого шлема Марина лишь раз смогла преодолеть барьер первого круга, в Австралии в 2022 году. Сейчас она занимает в рейтинге WTA 112 позицию. Самый большой успех для нее в нынешнем сезоне — выход в полуфинал турнира в Лионе, где она уступила американке Алисии Паркс.
Арина Соболенко продолжает погоню за Игой Швентек. Если в первой половине сезона просвет между ними в количестве баллов сокращался, то вторую половину Ига проводит более удачно. Многое будет решаться на US Open. Швентек необходимо защитить свои очки, а значит нужно выигрывать турнир. Но и Арина дошла в прошлом сезоне довольно далеко, ведь именно польке она проиграла в полуфинале. Сейчас раньше финала они не встретятся. В любом случае белоруска может занести себе в актив мейджоры 2023 года. В Австралии она впервые выиграла титул, а в Париже и Уимблдоне доходила до полуфиналов. Накануне US Open в Цинциннати камнем преткновения для нее вновь стал полуфинал, в котором она уступила чешке Каролине Муховой.
Ранее соперницы друг с другом не встречались, но очевидно, что силы в предстоящем матче не равны, и Марина вновь зачехлит ракеку на турнире Большого шлема после первого раунда. Букмекеры в этом уверены. Winline предлагает на победу Заневской коэффициент 17,00, выигрыш Соболенко оценивается коэффициентом 1,01.
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