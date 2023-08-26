Первая ракетка России и, пожалуй, главная надежда болельщиков в женском одиночном турнире Открытого чемпионата США по теннису встретится с американкой Алисией Паркс. Матч первого раунда пройдет 29 августа, начало не ранее 21:30 по московскому времени.

Соперницы встретятся на шестом корте. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Один сезон сменяет другой, надежды на громкие победы Дарьи Касаткиной еще теплятся, но их становится все меньше и меньше. Дарья уже давно из подающих надежды стала одной из наиболее опытных теннисисток тура, но может оказаться так, что место в первой десятке так и окажется ее потолком, а полуфинал Roland Garros прошлого сезона высшим достижением на турнирах Большого шлема. Когда наблюдаешь за лучшими поединками Касаткиной, то видно, что она может на равных играть с ведущими теннисистками, но за выдающейся игрой может последовать необъяснимый провал в следующем матче. Если спортсменка считает, что этого достаточно, то будем ждать от нее только локальных успехов.

Со жребием Дарье не очень повезло. Алисия Парк теннисистка молодая, но весьма амбициозная, да и игра предстоит на домашней арене. Пусть болельщиков будет немного, но поддерживать они будут именно ее. Алисия мощно начала текущий сезон. Если на Australian Open она пробиться не смогла, то затем в марте сразу заявила о себе победой в Лионе, где в финале в двух сетах переиграла хозяйку корта Каролин Гарсию. Правда, продолжения не последовало, дальше третьего круга Паркс больше ни на одном турнире не проходила, но зато на мастерсах мелькала в парном разряде. Может быть, в таком случае следует сосредоточится на чем-то одном ради улучшения результатов. Накануне US Open в Цинциннати Алисия не смогла преодолеть квалификационный барьер.

Теннисистки ранее на турнирах не пересекались. Опыт и скорость на стороне россиянки. Ей отдают преимущество и аналитики, и букмекеры, причем довольно большое. Winline предлагает на победу Дарьи коэффициент 1,14, выигрыш Паркс оценивается коэффициентом 5,80.

Расписание US Open 2023