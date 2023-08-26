US Open: Онс Жабер — Камила Осорио прямая трансляция матча 29.08.2023

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Пятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса во второй день Открытого чемпионата США по теннису в первом круге встретится с первой ракеткой Колумбии Камилой Осорио. Матч состоится 29 августа, начало в 18:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Онс Жабер можно в какой-то степени посочувствовать. Второй год подряд она доходит до финала Уимблдона, показывает на турнире лучший теннис, но опять в решающем поединке не справляется с нервами. Если в прошлом году туниска проиграла Елене Рыбакиной, то в этом сезоне Маркете Вондроушовой из Чехии. Причем на пути к решающему поединку смогла одолеть все ту же Рюбакину, а затем Арину Соболенко. Время лечит, — философски заметила Онс и начала подготовку к US Open, где ее лучшим результатом также является прошлогодний финал. Но там у нее и соперница была совершенно иного уровня — Ига Швентек. Сейчас они раньше финала никак не пересекутся. Накануне мейджора Жабер смогла дойти до четвертьфинала в Цинциннати, где на этот раз уступила Соболенко.

Камила Осорио по большому счету только начинает делать первые шаги во взрослом теннисе и осваивается среди сильнейших. В самом начале этого сезона колумбийка находилась в конце второй сотни мирового рейтинга, а сейчас смогла подняться на 68 позицию. Постепенно Камила улучшает результаты на турнирах Большого шлема. По крайней мере в каждом из них она преодолевала барьер первого круга. Пока Камиле чаще всего приходится преодолевать квалификацию, чтобы принять участие в мастерсах. В августе в Чикаго на 125-тысячнике она выбыла уже в первом круге, а до этого не смогла преодолеть квалификационный барьер в Цинциннати. Да и в Нью-Йорке со жребием ей явно не повезло.

Теннисистки встречались друг с другом всего один раз, причем было это на Открытом чемпионате США в 2021 году во втором раунде. Онс Жабер отдала сопернице всего один гейм. Сейчас Камила должна оказать более упорное сопротивление, но фаворитка у букмекеров все равно Онс Жабер. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,17, успех Осорио оценивается коэффициентом 5,20.

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