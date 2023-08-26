Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, в первом круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с украинской спортсменкой Мартой Костюк. Матч состоится 28 августа, начало не ранее 21:30 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на корте Grandstand. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Елене Рыбакиной удалась первая половина сезона. Одно время казалось, что именно она, а не Арина Соболенко будет главной угрозой для Иги Швентек. Елена смогла дойти до финала Australian Open, дошла до финала в Майами, затем выиграла мастерс в Италии. Но на Открытом чемпионате Франции выбыла уже в третьем круге, а на Уимблдоне не смогла защитить чемпионское звание. Туниска Онс Жабер взяла у нее реванш за поражение в финале прошлогоднего турнира. В августе Рыбакина может занести себе в актив канадский Rogers Cup, где она проиграла в полуфинале россиянке Людмиле Самсоновой. Накануне US Open ткннисистка из Казахстана выступала в Цинциннати, где снялась уже во втором круге, зато побывала на первом матче в МЛС Лионеля Месси.

Марта Костюк очень непростая соперница, и если где и можно рассматривать мини-сенсацию с участием теннисисток из первой пятерки рейтинга, то именно в этом поединке. Во-первых, по теннисным меркам у Марты все еще впереди, ей всего 21 год. Во-вторых, в последнее время она прогрессирует. В этом году украинка уже вошла в число сорока лучших теннисисток мира, и это наверняка не предел. На каждом из турниров Большого шлема ранее она доходила до третьего круга. Играла Крстюк на этой стадии и в Нью-Йорке в 2020 году. Впрочем последние результаты Марта вряд ли может занести себе в актив. В августе она играла в Канаде на том же Rogers Cup и в Цинциннати. Оба раза не смогла преодолеть барьер первого круга.

Спортсменки ранее один раз уже встречались на турнирах WTA Tour, случилось это в начале сезона в январе в Аделаиде. Костюк смогла выиграть в трех сетах. В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество Рыбакиной, пусть и не столь большое. Winline предлагает на победу Елены коэффициент 1,31, успех Костюк оценивается коэффициентом 3,15.

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