Первая ракетка мира полька Ига Швентек начнет защиту своего прошлогоднего титула на Открытом чемпионате США по теннису в поединке со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон. Матч состоится 28 августа, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Весь год в женском туре продолжается погоня за Игой Швентек и пока безуспешно. Может быть, полька уже не так доминирует, как это было в прошлом сезоне. Подтянулись другие теннисистки. Прежде всего Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Тем не менее Ига не оставляет сомнений в своем превосходстве во многих турнирах и смогла в третий раз за карьеру выиграть Roland Garros. Еще в первой половине сезона казалось, что Арина Соболенко сократит отставание в очках, но нет, сейчас оно составляет более тысячи баллов. Накануне US Open Ига Швентек выступала в Цинциннати, где дошла до полуфинала и уступила Коко Гауфф, но нет сомнений, что на последнем в году турнире Большого шлема полька покажет всю свою силу и мощь.

На первом этапе ей будет противостоять теннисистка из Швеции Ребекка Петерсон, которая в рейтинге на данный момент занимает 86 позицию. Она достаточно опытная теннисистка, ей 28 лет, на шесть лет Ребекка старше Швентек. За карьеру выиграла два титула на турнирах WTA и двенадцать раз выигрывала челленджеры. На мейджорах удивительная стабильность. В Австралии, Франции и Англии дальше второго круга она не проходила, а вот на US Open смогла дойти до третьего круга. в 2018 году. В 2019 году она вошла по итогам сезона в 50 лучших теннисисток мира, но с тех пор результаты стали хуже. Накануне мейджора Ребекка играла на 125-тысячнике в Чикаго и дошла до четвертьфинала, уступив испанке Кристине Букше.

Соперницы встречались дважды, причем оба раза во втором круге на турнирах Большого шлема. Впервые в 2021 году на Roland Garros, а в 2022 году на Australian Open. Оба раза легко побеждала Швентек в двух сетах. Чего-то подобного букмекеры ждут и на этот раз. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,02, выигрыш Петерсон оценивается коэффициентом 15,00.

Расписание US Open 2023