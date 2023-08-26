US Open: Ига Швентек — Ребекка Петерсон прямая трансляция матча 28.08.2023

Теги US Open Ребекка Петерсон Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира полька Ига Швентек начнет защиту своего прошлогоднего титула на Открытом чемпионате США по теннису в поединке со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон. Матч состоится 28 августа, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

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Весь год в женском туре продолжается погоня за Игой Швентек и пока безуспешно. Может быть, полька уже не так доминирует, как это было в прошлом сезоне. Подтянулись другие теннисистки. Прежде всего Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Тем не менее Ига не оставляет сомнений в своем превосходстве во многих турнирах и смогла в третий раз за карьеру выиграть Roland Garros. Еще в первой половине сезона казалось, что Арина Соболенко сократит отставание в очках, но нет, сейчас оно составляет более тысячи баллов. Накануне US Open Ига Швентек выступала в Цинциннати, где дошла до полуфинала и уступила Коко Гауфф, но нет сомнений, что на последнем в году турнире Большого шлема полька покажет всю свою силу и мощь.

На первом этапе ей будет противостоять теннисистка из Швеции Ребекка Петерсон, которая в рейтинге на данный момент занимает 86 позицию. Она достаточно опытная теннисистка, ей 28 лет, на шесть лет Ребекка старше Швентек. За карьеру выиграла два титула на турнирах WTA и двенадцать раз выигрывала челленджеры. На мейджорах удивительная стабильность. В Австралии, Франции и Англии дальше второго круга она не проходила, а вот на US Open смогла дойти до третьего круга. в 2018 году. В 2019 году она вошла по итогам сезона в 50 лучших теннисисток мира, но с тех пор результаты стали хуже. Накануне мейджора Ребекка играла на 125-тысячнике в Чикаго и дошла до четвертьфинала, уступив испанке Кристине Букше.

Соперницы встречались дважды, причем оба раза во втором круге на турнирах Большого шлема. Впервые в 2021 году на Roland Garros, а в 2022 году на Australian Open. Оба раза легко побеждала Швентек в двух сетах. Чего-то подобного букмекеры ждут и на этот раз. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,02, выигрыш Петерсон оценивается коэффициентом 15,00.

Расписание US Open 2023

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