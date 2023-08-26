Во второй игровой день Открытого чемпионата США по теннису одними из первых в одиночной сетке мужского турнира выйдут на корт немецкий теннисист Александр Зверев и его тезка Александр Вукич из Австралии. Матч состоится 29 августа, начало в 18:00 по московскому времени.

Не самый рейтинговый поединок теннисисты проведут на корте №17. Прямую видеотрансляцию встречи соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Для Александра Зверева US Open самый успешный турнир Большого шлема в карьере. Здесь в 2020 году он смог дойти до финала, хотя воспоминания от того поединка против австрийца Доминика Тима скорее досадные. Тем более что в США тогда не приехали ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, а Новак Джокович был снят с соревнований за неспортивное поведение, попав мячом в линейного арбитра. Но реальный шанс стать чемпионом был упущен на тай-брейке пятого сета. Прошлогоднюю историю с травмой Зверева в матче против Надаля на Roland Garros болельщики хорошо помнят. В этом году Александр пытается вернуть утраченные позиции. Наиболее успешным мейджором для него стал Открытый чемпионат Франции, где он смог дойти до полуфинала.

Австралийский теннисист Александр Вукич старше своего соперника на один год, но результаты у них противоположные. Лишь в этом сезоне Вукич стал показывать первые серьезные успехи. Таковыми для него стали выходы во второй круг Уимблдона и Australian Open. На июльском турнире в Атланте австралиец смог дойти до финала, где уступил хозяину корта Тэйлору Фрицу. Все это позволило войти в 50 лучших теннисистов мира и как раз накануне US Open Вукич замыкает пятый десяток. Пока на его счету нет ни одного титула на турнирах АТР. Накануне Открытого чемпионата США он принимал участие в турнире Winston-Salem Open, где во втором круге проиграл будущему победителю аргентинцу Себастьяну Баесу.

Ранее теннисисты друг с другом нигде не играли. Специалисты не сомневаются в победе Александра Зверева, да и сам он наверняка не захочет становится соавтором сенсации в первом круге. Букмекеры также считают его фаворитом. Winline предлагает на победу немца коэффициент 1,10, выигрыш Вукича оценивается коэффициентом 7,00.

Расписание US Open 2023