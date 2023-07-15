Открытый чемпионат США по теннису берет старт 28 августа, и в первом круге российский теннисист Аслан Карацев встретится с прогрессирующим Иржи Лехечкой из Чехии. Матч соперников начнется не ранее 21:00 по московскому времени.

Теннисисты выйдут на девятый корт. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Аслан Карацев как ворвался пару лет назад в элиту мирового тенниса, вспыхнул отличными результатами, так впоследствии и потух. То ли так на нем сказались простои из-за коронавируса, либо возникли какие-то психологические проблемы, но на прежний уровень он вернуться пока никак не может. Сейчас Карацев скатился на 77 место в мировом рейтинге АТР и с каждым новым турниром пытается вновь заявить о себе. Но вот беда, в подавляющем большинстве соревнований в этом году он в основном доходил только до второго круга. В актив себе Аслан может занести выступление в Мадриде на грунте, где он дошел до полуфинала. На мейджорах все плохо. В Австралии он выбыл в первом круге, на Roland Garros и Уимблдоне во втором. Теперь новая попытка.

Иржи Лехечка, напротив, в последнее время показывает результаты все лучше и лучше. В Австралии он дошел до четвертьфинала, где уступил Стефаносу Циципасу. На Открытом чемпионате Франции результат оказался тот же, что и у Карацева, лишь второй круг. На Уимблдоне чех дошел до четвертого круга, где во время поединка с Даниилом Медведевым травмировался и снялся с соревнований. Накануне US Open Иржи принимал участие в турнире Winston-Salem Open, смог выйти в финал, но проиграл в нем в двух сетах аргентинцу Себастьяну Баесу. Тем не менее этот результат позволил Лехечке накануне Открытого чемпионата США войти в первую тридцатку лучших теннисистов мира.

Ранее соперники друг с другом не встречались. Судя по последним результатам, Иржи Лехечка находится в более оптимальной форме, нежели россиянин. Аслану Карацеву на последних турнирах Большого шлема приходится пробиваться сквозь сито квалификации. Букмекеры склоняются на сторону чешского теннисиста. Winline предлагает на победу Аслана коэффициент 2,60, выигрыш чеха оценивается коэффициентом 1,50.

Расписание US Open 2023