Ига Швентек: «На «Больших шлемах» я работаю чуть более эффективно»

Ига Швентек прокомментировала то, что выиграла 3 из последних 6 ТБШ.

Первая ракетка мира не считает, что ей будет легко защитить титул на US Open.

«Все мы способны выигрывать такие турниры. Все равно нужно готовиться. Даже если у тебя есть такие победы, это не значит, что тебе не нужно работать над теннисом, нужно сохранять сосредоточенность.

Конечно, предыдущие победы добавляют мне уверенности. Мне кажется, что на «Больших шлемах» я работаю чуть более эффективно. Это турниры, на которых я сосредотачиваюсь».

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