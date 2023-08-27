Джокович поиграл в теннис лопаткой, бейсбольной битой, дорожным знаком и сковородкой
23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поучаствовал в детском дне на US Open.
Он поиграл лопаткой, доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, бейсбольной битой и сковородкой.
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Ну, ок))
Меня особенно вречатлил виннер ракеткой для пинг-понга 🏓