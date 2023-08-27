Джокович поиграл в теннис лопаткой, бейсбольной битой, дорожным знаком и сковородкой

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поучаствовал в детском дне на US Open.

Он поиграл лопаткой, доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, бейсбольной битой и сковородкой.

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4 комментария

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S.Graf
А сковородка - готовится жарить карася?
Ну, ок))
+6
-1
+5
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Ночная Фурия
А сколько радости для зрителей 🤣
Меня особенно вречатлил виннер ракеткой для пинг-понга 🏓
+2
-1
+1
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dedpihto59
Красавчик👍‼️
+1
-1
0
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