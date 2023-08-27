Джокович поиграл в теннис лопаткой, бейсбольной битой, дорожным знаком и сковородкой

23-кратный чемпион «Больших шлемов» поучаствовал в детском дне на .

Он поиграл лопаткой, доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, бейсбольной битой и сковородкой.

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