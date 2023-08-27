Маррей о травме живота: «У меня был небольшой надрыв, он заживает»

Энди Маррей прокомментировал травму мышц живота.

Он получил ее на «Мастерсе» в Канаде и после этого пропустил турнир в Цинциннати. В первом круге US Open чемпион-2012 сыграет с Корентеном Муте.

«Радиолог посмотрел мои снимки, все проверил. У меня был небольшой надрыв, он заживает. Последние пять-шесть дней тренировок прошли очень хорошо.

У меня не было никаких проблем на подаче. Конечно, трудно вернуться в полноценный ритм, когда неделю не подаешь. Нужно постепенно набирать форму. В этом плане ситуация неидеальная, но с мышцей все в порядке».

Также Маррей рассказал, что продолжает работу над техникой.

«После поражения на «Уимблдоне» и поражений на «Шлемах» разочарование сильнее, эмоций больше. Я говорил с командой о том, что мне нужно менять некоторые удары, если я хочу выигрывать больше таких матчей, активнее диктовать в таких матчах.

Я хотел заняться технической работой, чтобы играть так, как мы с командой хотим».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе