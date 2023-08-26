US Open. Расписание 28 августа. Турнир начнут Джокович, Швентек, Карацев, Мирра Андреева
US Open опубликовал расписание на первый игровой день, 28 августа.
На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:
- Ига Швентек (1) – Ребекка Петерсон;
- Фрэнсис Тиафу (10) – Лэрнер Тьен;
- вечерняя сессия с 02:00 мск – Коко Гауфф (6) – квалифаер;
- Новак Джокович (2) – Александр Мюллер.
На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:
- Виктория Азаренко (18) – Фиона Ферро;
- Беатрис Хаддад Майя (19) – Слоун Стивенс;
- Тэйлор Фриц (9) – Стив Джонсон;
- вечерняя сессия с 02:00 мск – Стефанос Циципас (7) – Милош Раонич;
- Каролин Возняцки – квалифаер.
Камилла Рахимова сыграет с Белиндой Бенчич (15) первым запуском на Корте №7.
На Корт №9 третьим запуском выйдут Аслан Карацев и Иржи Лехечка, а потом сыграют Анна Калинская и Катерина Синяква.
Вероника Кудерметова (16) стартует вторым запуском на Корте №10 – против Бернарды Перы. А четвертым запуском там сыграют Элина Аванесян и Ализе Корне.
На Корте №15 вторым запуском сыграют Павел Котов и Ринки Хиджиката, третьим – Роман Сафиуллин и Марко Чеккинато, а четвертым – Мирра Андреева и квалифаер.
Полностью расписание здесь и здесь.
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