US Open. Расписание 28 августа. Турнир начнут Джокович, Швентек, Карацев, Мирра Андреева

опубликовал расписание на первый игровой день, 28 августа.

На центральном корте имени матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

(1) – ;

(10) – Лэрнер Тьен;

вечерняя сессия с 02:00 мск – (6) – квалифаер;

(2) – Александр Мюллер.

На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:

(18) – Фиона Ферро;

(19) – ;

(9) – ;

вечерняя сессия с 02:00 мск – (7) – ;

– квалифаер.

сыграет с (15) первым запуском на Корте №7.

На Корт №9 третьим запуском выйдут и , а потом сыграют и Катерина Синяква.

(16) стартует вторым запуском на Корте №10 – против . А четвертым запуском там сыграют и .

На Корте №15 вторым запуском сыграют и Ринки Хиджиката, третьим – и , а четвертым – и квалифаер.

Полностью расписание здесь и здесь.

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