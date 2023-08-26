US Open. Расписание 28 августа. Турнир начнут Джокович, Швентек, Карацев, Мирра Андреева

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US Open опубликовал расписание на первый игровой день, 28 августа.

На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:

Камилла Рахимова сыграет с Белиндой Бенчич (15) первым запуском на Корте №7.

На Корт №9 третьим запуском выйдут Аслан Карацев и Иржи Лехечка, а потом сыграют Анна Калинская и Катерина Синяква.

Вероника Кудерметова (16) стартует вторым запуском на Корте №10 – против Бернарды Перы. А четвертым запуском там сыграют Элина Аванесян и Ализе Корне.

На Корте №15 вторым запуском сыграют Павел Котов и Ринки Хиджиката, третьим – Роман Сафиуллин и Марко Чеккинато, а четвертым – Мирра Андреева и квалифаер.

Полностью расписание здесь и здесь.

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5 комментариев

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Мирослав Холод
рыбакина-костюк должны были поставить на эше (или хотя бы на луи) первым запуском (такой матч🔥)
+4
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+4
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Сергей48
Удачного выступления всем Российским теннисистам!🇷🇺✌️💪
+3
-1
+2
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Сергей48
Ответ Ivan Stasuk
Хорошо если бы Мирре попалась обыгравшая её сестру)
Согласен) Любопытно было бы понаблюдать за таким матчем!?)
+3
-1
+2
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Ivan Stasuk
Хорошо если бы Мирре попалась обыгравшая её сестру)
+1
-1
0
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Dym86
Ответ Мирослав Холод
рыбакина-костюк должны были поставить на эше (или хотя бы на луи) первым запуском (такой матч🔥)
С Рыбакиной как обычно поступают. Как наши чиновники. Так и организаторы турниров. Потому-что скромная и не хабалистая. А матч да, один из самых интересных первого круга.
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