Карлос Алькарас: «Иногда мне хочется, чтобы меня вообще никто не узнавал. Но это невозможно»

Карлос Алькарас рассказал, как его жизнь изменилась после победы на US Open.

В этом году 20-летний испанец защищает титул.

«Жизнь очень изменилась, очень (улыбается). Наверное, это другая жизнь, я стал, скажем так, более знаменитым. После US Open в прошлом году многие узнали мое имя, например.

Лично я никак не изменился. Я тот же человек, обычный парень. Конечно, на корте чувствую себя более зрелым. Кажется, как игрок стал лучше.

На этой неделе я старался делать все так же, как в прошлом году. Я не сосредотачиваюсь на том, что защищаю титул, очки, что угодно. Просто хочу показать свой максимальный уровень, стараюсь прибавлять на каждой тренировке. Посмотрим, как пройдет турнир».

Также Алькарас рассказал, нравится ли ему то, что его узнают на улицах.

«Иногда нравится, иногда – нет. Иногда хочется побыть обычным человек, спокойно погулять. В Нью-Йорке много испанцев, много южноамериканцев. Иногда мне трудно просто гулять.

Иногда мне хочется, чтобы меня вообще никто не узнавал. Но это невозможно. Так что этой стороной тоже нужно наслаждаться. Но иногда трудно».

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