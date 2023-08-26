Новак Джокович: «Люди думают, что я не испытываю стресс или напряжение. Наоборот, у меня этого много»

Новак Джокович рассказал о настрое на US Open.

«Я нервничаю так же, как все. Люди думают, что я не испытываю стресс или напряжение. Наоборот, у меня этого много. Мне нужно как-то справляться. У всех свой способ справляться с эмоциями, свой способ поиска эмоционального, физического баланса.

«Большие шлемы» – сейчас моя главная цель. Я всегда говорю, что нацелен на то, чтобы выходить на пик на «Больших шлемах». Не знаю, сколько их у меня еще будет. Но пока продолжаю – у меня в уме нет конечной точки.

При этом я понимаю, что в 36 лет все меняется, так что мне нужно больше ценить «Шлемы», относиться к каждому как к, может быть, последнему – и выкладываться соответствующим образом.

Сейчас я вижу в каждом «Шлеме» прекрасную возможность еще раз переписать историю. Конечно, для меня это очень важно».

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