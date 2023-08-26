Новак Джокович: «Люди думают, что я не испытываю стресс или напряжение. Наоборот, у меня этого много»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал о настрое на US Open.

«Я нервничаю так же, как все. Люди думают, что я не испытываю стресс или напряжение. Наоборот, у меня этого много. Мне нужно как-то справляться. У всех свой способ справляться с эмоциями, свой способ поиска эмоционального, физического баланса.

«Большие шлемы» – сейчас моя главная цель. Я всегда говорю, что нацелен на то, чтобы выходить на пик на «Больших шлемах». Не знаю, сколько их у меня еще будет. Но пока продолжаю – у меня в уме нет конечной точки.

При этом я понимаю, что в 36 лет все меняется, так что мне нужно больше ценить «Шлемы», относиться к каждому как к, может быть, последнему – и выкладываться соответствующим образом.

Сейчас я вижу в каждом «Шлеме» прекрасную возможность еще раз переписать историю. Конечно, для меня это очень важно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночная Фурия
Сколько же у него сил!
Джок, ты - Ментальный Монстр, Устанавливатель Рекордов, Король Тенниса, Отыгрыватель Матчболов Форхендом и прочая, прочая...
Мы, твои верные фаны, всегда с тобой ❤
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей быцюк
А никто так и не думает, твое напряжение и через экран даже передается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий