Кириос о пропуске US Open: «У меня есть защищенный рейтинг. Когда я решу вернуться, то снова буду на своем заслуженном месте»

Ник Кириос прокомментировал то, что пропустит американские турниры из-за травмы.

В 2023-м Кириос провел один официальный матч. Сначала он восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья. В сентябре австралиец опустится в конец топ-500.

«Убит горем из-за US Open 🫤. Я вернусь... Мое запястье еще не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищенный рейтинг, по которому я 21-й 🙏🏽.

Когда я решу вернуться, то снова буду на своем заслуженном месте ❤️», – написал Кириос в сторис инстаграма.

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