Кириос о пропуске US Open: «У меня есть защищенный рейтинг. Когда я решу вернуться, то снова буду на своем заслуженном месте»
Ник Кириос прокомментировал то, что пропустит американские турниры из-за травмы.
В 2023-м Кириос провел один официальный матч. Сначала он восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья. В сентябре австралиец опустится в конец топ-500.
«Убит горем из-за US Open 🫤. Я вернусь... Мое запястье еще не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищенный рейтинг, по которому я 21-й 🙏🏽.
Когда я решу вернуться, то снова буду на своем заслуженном месте ❤️», – написал Кириос в сторис инстаграма.
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