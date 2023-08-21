Алькарас о серв-энд-воллей в третьем сете финала с Джоковичем: «Физически я был на пределе»

Карлос Алькарас рассказал о тактике на третий сет финала «Мастерса» в Цинциннати. Он уступил Новаку Джоковичу 7:5, 6:7(7), 6:7(4) за 3 часа 49 минут.

– Вы отыграли пару матчболов за счет подачи и выхода к сетке.

– Мне было комфортно играть серв-энд-воллей. Просто в тот момент было сложнее брать очки на задней линии. Поэтому я решил подавать и идти к сетке. Тренер с трибун говорил мне то же самое – иди к сетке, иди к сетке.

Я видел, что это работает, поэтому стал чаще это делать в третьем сете. К тому же, как я уже говорил, физически я был на пределе.

Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!

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