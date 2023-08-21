Алькарас о поражении от Джоковича: «Опустошен. Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Цинциннати.
Он уступил Новаку Джоковичу 7:5, 6:7(7), 6:7(4) за 3 часа 49 минут.
– Опустошен. Нет, если честно, я горжусь собой. Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка. Я почти обыграл одного из величайших теннисистов нашего вида спорта.
Безумно об этом сейчас говорить, но я ушел с корта очень, очень довольным проделанной работой. Конечно, мы обсуждали это с тренером и командой, так что мы гордимся собой.
– Новак только что сказал, что этот матч напомнил ему финал против Рафы на Australian Open. Каково было вам в этом матче? Насколько это было сложно?
– Ну да, сегодня было очень, очень тяжело против Новака. Он отвечал пятью, шестью, семью ударами почти в каждом розыгрыше. Очень тяжело бороться и бегать за каждым мячом из угла в угол почти весь матч.
Я старался оставаться в игре, не проседать физически, но это было тяжело. Как я уже сказал, я оставил все на корте. Мне приятно, что каждый раз он говорит, что наши матчи напоминают ему сражения с Рафой или с кем-то из лучших – значит, мы на правильном пути.
Я очень, очень усердно работаю. Но сегодня было очень сложно справиться с напором Новака.
Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!
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Почти не считается. ;)
Иначе тоже могут сказать и Пол и Хуркач, которые тебя чуть не обыграли...
Для Карлоса есть очень большая зона роста - умение контролировать уровень игры по ходу турниров. За пару лет заметил, что он почти всегда старается играть на максимуме - от первых кругов и до финала. Когда в форме - выносит всех в двух сетах, как на ИУ, Буэнос-Айросе и Барселоне, например. Но длинные серии турниров с таким подходом не получаются - после БА был Рио, где он уже буксовал, рубился по три сета со слабыми соперниками и в итоге к финалу наелся и схватил судороги и поражение. Мадрид после барселоны был куда хуже по уровню, финал вообще слабый - победил во многом благодаря подходящим кортам и фактору домашней арены. В цинци был апофеоз - огромное количество лишних часов на корте привело к тому, что на 4м часу играть пришлось на ободах, полностью без бензина - чем соперники уровня Новака обязательно воспользуются.
Прошлый год, в частности, ЮСО, когда на корте он провёл почти 24 часа, а потом это наверняка сказалось на полностью проваленной концовке сезона, впрок не пошёл. Но поражения учат больше, чем победы - надеюсь, что он с командой хорошо проанализирует не только финал, но и весь турнир - и начнут работать над более разумным подходом к матчам в первых кругах.
Судороги Карася это не проблемы Ноле, как и вчерашнее состояние Новака в жару +33 -не проблемы Карася. Так что все справедливо.