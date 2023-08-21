Алькарас о поражении от Джоковича: «Опустошен. Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Цинциннати.

Он уступил Новаку Джоковичу 7:5, 6:7(7), 6:7(4) за 3 часа 49 минут.

– Опустошен. Нет, если честно, я горжусь собой. Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка. Я почти обыграл одного из величайших теннисистов нашего вида спорта.

Безумно об этом сейчас говорить, но я ушел с корта очень, очень довольным проделанной работой. Конечно, мы обсуждали это с тренером и командой, так что мы гордимся собой.

– Новак только что сказал, что этот матч напомнил ему финал против Рафы на Australian Open. Каково было вам в этом матче? Насколько это было сложно? 

– Ну да, сегодня было очень, очень тяжело против Новака. Он отвечал пятью, шестью, семью ударами почти в каждом розыгрыше. Очень тяжело бороться и бегать за каждым мячом из угла в угол почти весь матч. 

Я старался оставаться в игре, не проседать физически, но это было тяжело. Как я уже сказал, я оставил все на корте. Мне приятно, что каждый раз он говорит, что наши матчи напоминают ему сражения с Рафой или с кем-то из лучших – значит, мы на правильном пути.

Я очень, очень усердно работаю. Но сегодня было очень сложно справиться с напором Новака.

Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ CarpaCruciana
Алькарас, отыграв весь турнир, включая сам финал, на безумном количестве анфорсов и без первой подачи, играя на 30-40% от себя пикового, гонял Серпковича 4 часа и вытряс из него всю его гнилую душонку. Серп использовал абсолютно все свои грязные приемы, осталось только 💩 навалять на корте, чтоб вообще иллюзий не осталось… Испанцу на ЮСе нужно прибавить процентов 10 и этого будет достаточно для титула!
У них во всех четырёх играх была рубка. Но у хэйтерни в голове только отскоки Джоковича и полное превосходство Алькараса.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kironbet
>Я почти обыграл одного из величайших теннисистов нашего вида спорта.

Почти не считается. ;)
Иначе тоже могут сказать и Пол и Хуркач, которые тебя чуть не обыграли...
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелим Хаза
Ответ rofed
Сложная неделя, но важная. И впереди важнейший турнир, ХКФ должен помочь придти в себя. Для Карлоса есть очень большая зона роста - умение контролировать уровень игры по ходу турниров. За пару лет заметил, что он почти всегда старается играть на максимуме - от первых кругов и до финала. Когда в форме - выносит всех в двух сетах, как на ИУ, Буэнос-Айросе и Барселоне, например. Но длинные серии турниров с таким подходом не получаются - после БА был Рио, где он уже буксовал, рубился по три сета со слабыми соперниками и в итоге к финалу наелся и схватил судороги и поражение. Мадрид после барселоны был куда хуже по уровню, финал вообще слабый - победил во многом благодаря подходящим кортам и фактору домашней арены. В цинци был апофеоз - огромное количество лишних часов на корте привело к тому, что на 4м часу играть пришлось на ободах, полностью без бензина - чем соперники уровня Новака обязательно воспользуются. Прошлый год, в частности, ЮСО, когда на корте он провёл почти 24 часа, а потом это наверняка сказалось на полностью проваленной концовке сезона, впрок не пошёл. Но поражения учат больше, чем победы - надеюсь, что он с командой хорошо проанализирует не только финал, но и весь турнир - и начнут работать над более разумным подходом к матчам в первых кругах.
хороший коммент! согласен!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rofed
Сложная неделя, но важная. И впереди важнейший турнир, ХКФ должен помочь придти в себя.
Для Карлоса есть очень большая зона роста - умение контролировать уровень игры по ходу турниров. За пару лет заметил, что он почти всегда старается играть на максимуме - от первых кругов и до финала. Когда в форме - выносит всех в двух сетах, как на ИУ, Буэнос-Айросе и Барселоне, например. Но длинные серии турниров с таким подходом не получаются - после БА был Рио, где он уже буксовал, рубился по три сета со слабыми соперниками и в итоге к финалу наелся и схватил судороги и поражение. Мадрид после барселоны был куда хуже по уровню, финал вообще слабый - победил во многом благодаря подходящим кортам и фактору домашней арены. В цинци был апофеоз - огромное количество лишних часов на корте привело к тому, что на 4м часу играть пришлось на ободах, полностью без бензина - чем соперники уровня Новака обязательно воспользуются.
Прошлый год, в частности, ЮСО, когда на корте он провёл почти 24 часа, а потом это наверняка сказалось на полностью проваленной концовке сезона, впрок не пошёл. Но поражения учат больше, чем победы - надеюсь, что он с командой хорошо проанализирует не только финал, но и весь турнир - и начнут работать над более разумным подходом к матчам в первых кругах.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor nn
Это парень гуттаперчевый!Как он носился из угла в угол..какая растяжка..шпагат..Я после первой же такой штуки разорвал бы себе пах и угодил в больничку))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kironbet
Ответ Зелим Хаза
он два раза его обыграл. Сейчас проиграл. Ролан Гаррос не в счёт. Там судороги были. А волшебных Мед.Пауз Карлос и его команда не умеют делать. Возможно этому научатся потом, или Надаль подскажет как их делать.
Ну так личка 2:2, в чем вопрос?
Судороги Карася это не проблемы Ноле, как и вчерашнее состояние Новака в жару +33 -не проблемы Карася. Так что все справедливо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey
Ответ Зелим Хаза
согласен что Алькарес был далек от пикового. Я не верю Джоковичу и его вечным мед.паузам. Его фаны заминусует , но ерунда. Правда такая. В случайности не верю.
Не веришь Джоковичу? Вот дела, как ему жить после такого откровения Хаза.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий