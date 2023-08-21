Алькарас о поражении от Джоковича: «Опустошен. Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Цинциннати.

Он уступил Новаку Джоковичу 7:5, 6:7(7), 6:7(4) за 3 часа 49 минут.

– Опустошен. Нет, если честно, я горжусь собой. Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка. Я почти обыграл одного из величайших теннисистов нашего вида спорта.

Безумно об этом сейчас говорить, но я ушел с корта очень, очень довольным проделанной работой. Конечно, мы обсуждали это с тренером и командой, так что мы гордимся собой.

– Новак только что сказал, что этот матч напомнил ему финал против Рафы на Australian Open. Каково было вам в этом матче? Насколько это было сложно?

– Ну да, сегодня было очень, очень тяжело против Новака. Он отвечал пятью, шестью, семью ударами почти в каждом розыгрыше. Очень тяжело бороться и бегать за каждым мячом из угла в угол почти весь матч.

Я старался оставаться в игре, не проседать физически, но это было тяжело. Как я уже сказал, я оставил все на корте. Мне приятно, что каждый раз он говорит, что наши матчи напоминают ему сражения с Рафой или с кем-то из лучших – значит, мы на правильном пути.

Я очень, очень усердно работаю. Но сегодня было очень сложно справиться с напором Новака.

Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!

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