Джокович о финале против Алькараса: «Сумасшедший матч, американские горки. Его можно сравнить с финалом Australian Open-2012 против Надаля»

Новак Джокович прокомментировал четырехчасовой финал в Цинциннати.

Он обыграл Карлоса Алькараса – 5:7, 7:6(7), 7:6(4).

– Еще не понял, что произошло. Не знаю. Сумасшедший матч, американские горки. Не думаю, что в моей жизни было слишком много таких матчей.

Может быть, в плане длительности его можно сравнить с финалом Australian Open-2012 против Надаля. Да, сегодня играли три сета, но почти четыре часа.

В какие-то моменты игра больше давалась ему, в какие-то – мне. Мы шли ноздря в ноздрю. Я лучше начал, но потом физически было тяжело. У него было преимущество в сет и брейк.

Потом он провел неудачный гейм, дал мне передышку, и я подумал: ладно, может, у меня есть шанс. Я боролся и верил, что смогу это сделать. Победить мог каждый из нас.

В третьем сете у меня было много шансов, возможно, даже на двойной брейк. Матчбол при счете 5:3 был просто невероятным (улыбается). То, как он отыграл его – своего рода демонстрация того, каким был весь этот матч.

Да, эмоционально и физически это был один из самых сложных и захватывающих матчей в моей карьере.

– На этой неделе за вами наблюдала огромная толпа болельщиков. Как вы это оцените?

– Удивительно. Как я сказал на корте, болельщики всю неделю были очень добры и очень нас поддерживали. Они приняли меня с распростертыми объятиями. На моей первой тренировке собрался полный стадион. Было потрясающе.

Я пару лет не был в США, поэтому не знал, как меня примут болельщики. Это была идеальная неделя во всех смыслах. Я просто должен сказать всем спасибо.

Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!

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