Джокович о финале против Алькараса: «Сумасшедший матч, американские горки. Его можно сравнить с финалом Australian Open-2012 против Надаля»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович прокомментировал четырехчасовой финал в Цинциннати.

Он обыграл Карлоса Алькараса – 5:7, 7:6(7), 7:6(4).

– Еще не понял, что произошло. Не знаю. Сумасшедший матч, американские горки. Не думаю, что в моей жизни было слишком много таких матчей.

Может быть, в плане длительности его можно сравнить с финалом Australian Open-2012 против Надаля. Да, сегодня играли три сета, но почти четыре часа.

В какие-то моменты игра больше давалась ему, в какие-то – мне. Мы шли ноздря в ноздрю. Я лучше начал, но потом физически было тяжело. У него было преимущество в сет и брейк.

Потом он провел неудачный гейм, дал мне передышку, и я подумал: ладно, может, у меня есть шанс. Я боролся и верил, что смогу это сделать. Победить мог каждый из нас.

В третьем сете у меня было много шансов, возможно, даже на двойной брейк. Матчбол при счете 5:3 был просто невероятным (улыбается). То, как он отыграл его – своего рода демонстрация того, каким был весь этот матч.

Да, эмоционально и физически это был один из самых сложных и захватывающих матчей в моей карьере.

– На этой неделе за вами наблюдала огромная толпа болельщиков. Как вы это оцените?

– Удивительно. Как я сказал на корте, болельщики всю неделю были очень добры и очень нас поддерживали. Они приняли меня с распростертыми объятиями. На моей первой тренировке собрался полный стадион. Было потрясающе.

Я пару лет не был в США, поэтому не знал, как меня примут болельщики. Это была идеальная неделя во всех смыслах. Я просто должен сказать всем спасибо.

Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!

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8 комментариев

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Роман Гущин
Молодец Новак, великолепная победа. Его игра - это нечто.
+7
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VaD
Когда два ровесника в 25-26 лет рубятся друг с другом, это понятно и логично, а вот когда 36-летний ветеран физически перемалывает 20-летнего соперника в четерехчасовом матче на жаре - это я даже не знаю, как прокомментировать. Уверен, что теперь Алькарас сломается на ЮСО и проиграет условному Полу или Звереву, а безглютеновый любитель волшебных напитков вальяжно заберет титул, отдав 2-3 сета за турнир.
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Андрей
Последний раз финал Мастерса так поражал, когда смотрел Медведева и Новака в Берси в 2021, вечера был такой же восторг. ЮС будет огненный. Надеюсь, что и Даня форму найдёт, и Синнер не будет чокерить
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Юрий Шептухин
Ответ S.Graf
Да уж, без "балканской рулетки" и тут не обошлось. Но КАКОЙ матч мы бы увидели, поставь орги начало на пару часов позже. А так - минус 1й сет. аштопаделать ....
6-4, 7-6. С другой стороны тогда это был бы матч был просто очередной победой Новака на этом турнире.
+1
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Anush15
Ответ VaD
Когда два ровесника в 25-26 лет рубятся друг с другом, это понятно и логично, а вот когда 36-летний ветеран физически перемалывает 20-летнего соперника в четерехчасовом матче на жаре - это я даже не знаю, как прокомментировать. Уверен, что теперь Алькарас сломается на ЮСО и проиграет условному Полу или Звереву, а безглютеновый любитель волшебных напитков вальяжно заберет титул, отдав 2-3 сета за турнир.
Не сломается , если так думать Карлос должен был сломаться после полуфинал РГ …
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VaD
Ответ Anush15
Не сломается , если так думать Карлос должен был сломаться после полуфинал РГ …
Так он в самом полуфинале и сломался, хотя по сетке шёл очень легко. А тут все матчи в трех сетах до финала и рубка в самом финале.
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