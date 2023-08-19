Гауфф впервые обыграла Швентек и вышла в шестой финал WTA

Теги WTA Western & Southern Open Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в полуфинале в Цинциннати обыграла №1 Игу Швентек – 7:6(9), 3:6, 6:4. Теперь счет в личке стал 1:6. При этом в шести предыдущих встречах она не взяла ни сета.

Американка третий раз в сезоне вышла в финал WTA. Два предыдущих она выиграла. Всего для нее это будет шестой финал на уровне тура.

За титул чемпионка Вашингтона сыграет с Каролиной Муховой или Ариной Соболенко.

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17 комментариев

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Nurbol Nuraliyev
умница! молодец! и
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dimon 2.0
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Ответ Генадий Адамов
кажись Коко скоро начнёт доминировать, а там Мирра и Алина подтянутся
"...скоро начнёт доминировать..."

тебе посчитать сколько раз в этом году звучала это фраза относительно кого-то кто вдруг выиграл ?
+6
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ivan 07
Чешки пасуют перед Шпунтиком , так американки взялись за дело.
+6
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kamilla mka12
Наверное, Пегула помогла составить план на матч с полькой во время игры в гольф)
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Valenchinche
Ответ Генадий Адамов
кажись Коко скоро начнёт доминировать, а там Мирра и Алина подтянутся
У Коко хоть прогресс и заметен, но все равно слишком пассивно играет. Мирре до доминирования как до луны, вот тут подачи нет совсем. Корнеева слишком в детский теннис пока играет, от нее тяжело в ближайшие годы чтото ждать.
+3
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+3
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Syndycate
Унижением польского лицемера удовлетворен
+11
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Dikki Shelton
Коко с победой. Хорошая она теннисистка ☺
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Сергей48
Ух ты, какой приятный нежданчик!👍
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dimon 2.0
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Ответ Сергей48
Ух ты, какой приятный нежданчик!👍
ты .. ончил ?
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dimon 2.0
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Ответ Dikki Shelton
Несмотря на то что матч был упорным, играла сегодня Ига очень плохо . Есть над чем подумать перед главным турниром. С таким уровнем успешная защита титула под вопросом.😔. Все изменится, не унывай Ига 👍. Будь сильной👌
"..сегодня Ига очень плохо..."

я скажу еще больше. последние турниры это ямы в исполнении иги. есть ощущение что человек накушался работой. если бы кепку вынесла соболь или рыба это одно. но она сдает матчи пегуле и гауф... это просто зашквар. пегуле, которой пол тура баранки понавешали
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