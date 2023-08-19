Гауфф впервые обыграла Швентек и вышла в шестой финал WTA
Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в полуфинале в Цинциннати обыграла №1 Игу Швентек – 7:6(9), 3:6, 6:4. Теперь счет в личке стал 1:6. При этом в шести предыдущих встречах она не взяла ни сета.
Американка третий раз в сезоне вышла в финал WTA. Два предыдущих она выиграла. Всего для нее это будет шестой финал на уровне тура.
За титул чемпионка Вашингтона сыграет с Каролиной Муховой или Ариной Соболенко.
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тебе посчитать сколько раз в этом году звучала это фраза относительно кого-то кто вдруг выиграл ?
я скажу еще больше. последние турниры это ямы в исполнении иги. есть ощущение что человек накушался работой. если бы кепку вынесла соболь или рыба это одно. но она сдает матчи пегуле и гауф... это просто зашквар. пегуле, которой пол тура баранки понавешали