Гауфф впервые обыграла Швентек и вышла в шестой финал WTA

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в полуфинале в Цинциннати обыграла №1 Игу Швентек – 7:6(9), 3:6, 6:4. Теперь счет в личке стал 1:6. При этом в шести предыдущих встречах она не взяла ни сета.

Американка третий раз в сезоне вышла в финал WTA. Два предыдущих она выиграла. Всего для нее это будет шестой финал на уровне тура.

За титул чемпионка Вашингтона сыграет с Каролиной Муховой или Ариной Соболенко.

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