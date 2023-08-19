Алькарас о матче с Хуркачем в Цинциннати: «Мы играли в Торонто, но здесь условия больше подходят ему»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинала в Цинциннати против Хуберта Хуркача.

«Мы играли на прошлой неделе в Торонто (испанец победил на решающем тай-брейке – Sports.ru). Это был отличный матч, очень тяжелый. В Цинциннати корт немного быстрее, чем в Торонто, так что, наверное, условия здесь больше подходят ему. У него сильные подачи, сильные удары.

Я должен сыграть на самом высоком уровне, чтобы пройти дальше. Он хорош, так что нас ждет очень интересный полуфинал. Смотреть будет весело».

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