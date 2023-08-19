Алькарас о том, что в Цинциннати побеждает только в трех сетах: «Конечно, не показываю максимум. Я еще могу прибавить»

Теги ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что в Цинциннати выигрывает в трех сетах.

Он вышел в полуфинал, в каждом матче проиграв по партии. Теперь испанец сыграет с Хубертом Хуркачем.

«По-моему, я хорошо играю. Конечно, не показываю максимум. Я еще могу прибавить.

Но у меня ощущение, что против меня соперники играют чуть лучше.

После этого турнира будет неделя до US Open, так что для меня не имеет значения, что я играю трехсетовые матчи. Не думаю, что это поможет мне играть пятисетовые матчи в Нью-Йорке.

Я всегда говорю, что чем меньше времени проводишь на корте, тем легче восстанавливаться, оставаться здоровым. Но никогда не знаешь, будешь ли играть три сета или два. И все равно нужно выигрывать.

Сейчас у меня получается в трех сетах, но я должен быть более сосредоточенным, чтобы выигрывать в двух».

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10 комментариев

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Великий Алонсо
Сколько говорят о гениальности Алькараса, но в итоге он отдаёт сеты и с трудом побеждает Перселлов, Полов и Томпсонов. Значит он далеко не непобедимый, его счастье, что Федерер и Надаль уже не играют, а Джокович уже не пиковый
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Ничего Смешного
На износ мальчишка работает, жаль что не понимает, а как понимаю судорога ничему не научила. У Карлоса отсутствует именно интеллектуальный теннис. Да он чувствует момент, умеет найти верную возможность для укороченного, но совершенно не умеет читать соперника и подстраиваться. Зачем нужен был этот цирк с Полом на третий сет? Такие нагрузки не пройдут бесследно, особенно когда после Уимблдона он через 5 дней уже в Швейцарии играл.
С Максом выглядел хуже, чем с Полом.
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Ничего Смешного
Ответ Великий Алонсо
Сколько говорят о гениальности Алькараса, но в итоге он отдаёт сеты и с трудом побеждает Перселлов, Полов и Томпсонов. Значит он далеко не непобедимый, его счастье, что Федерер и Надаль уже не играют, а Джокович уже не пиковый
Козыри - скорость ,резкость и я боюсь что выносливость.
У Джоковича может не такой большой арсенал из ударов, но хочется верить, что он возьмёт интеллектом.
Был бы сэр Энди помоложе, то Карлоса бы часто закрывал. Прям клиент Маррея, всё что делал Энди это вот закрывал игроков с таким количеством ошибок.
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Anush15
Ответ Великий Алонсо
Сколько говорят о гениальности Алькараса, но в итоге он отдаёт сеты и с трудом побеждает Перселлов, Полов и Томпсонов. Значит он далеко не непобедимый, его счастье, что Федерер и Надаль уже не играют, а Джокович уже не пиковый
Медведеву тоже повезло , что они не играют .. а то даже этот шлем не взял бы
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Сергей48
Главные матчи в ближайшем будущем!
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Доминик
Как же повезло Карасю родиться после биг-3. В эпоху их доминирования был бы вечно шестым в роли Бердыха или Феррера. Побеждать в финалах руудов и циципасов невелика заслуга. Да и Новак уже пенсионер.
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blancheTheRocket
Радует только то, что хуже, чем на этом турнире играть невозможно. Даже в Торонто были какие-то проблески хорошей игры, тут же совсем беда. Подачу вообще не держит, срывает кучу мячей. Круто, конечно, при таких раскладах выйти в 1/2 финала, но сегодня практически не вижу у него шансов как и в финале, если выйдет каким-то чудом.
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Пассажир дождя
Ответ Anush15
Медведеву тоже повезло , что они не играют .. а то даже этот шлем не взял бы
Вы о чём говорите? Медведев взял Шлем у Джоки, причём 3-0,так что там всё справедливо!
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