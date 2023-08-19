Алькарас о том, что в Цинциннати побеждает только в трех сетах: «Конечно, не показываю максимум. Я еще могу прибавить»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что в Цинциннати выигрывает в трех сетах.

Он вышел в полуфинал, в каждом матче проиграв по партии. Теперь испанец сыграет с Хубертом Хуркачем.

«По-моему, я хорошо играю. Конечно, не показываю максимум. Я еще могу прибавить.

Но у меня ощущение, что против меня соперники играют чуть лучше.

После этого турнира будет неделя до US Open, так что для меня не имеет значения, что я играю трехсетовые матчи. Не думаю, что это поможет мне играть пятисетовые матчи в Нью-Йорке.

Я всегда говорю, что чем меньше времени проводишь на корте, тем легче восстанавливаться, оставаться здоровым. Но никогда не знаешь, будешь ли играть три сета или два. И все равно нужно выигрывать.

Сейчас у меня получается в трех сетах, но я должен быть более сосредоточенным, чтобы выигрывать в двух».

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