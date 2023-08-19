Алькарас о том, что в Цинциннати побеждает только в трех сетах: «Конечно, не показываю максимум. Я еще могу прибавить»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что в Цинциннати выигрывает в трех сетах.
Он вышел в полуфинал, в каждом матче проиграв по партии. Теперь испанец сыграет с Хубертом Хуркачем.
«По-моему, я хорошо играю. Конечно, не показываю максимум. Я еще могу прибавить.
Но у меня ощущение, что против меня соперники играют чуть лучше.
После этого турнира будет неделя до US Open, так что для меня не имеет значения, что я играю трехсетовые матчи. Не думаю, что это поможет мне играть пятисетовые матчи в Нью-Йорке.
Я всегда говорю, что чем меньше времени проводишь на корте, тем легче восстанавливаться, оставаться здоровым. Но никогда не знаешь, будешь ли играть три сета или два. И все равно нужно выигрывать.
Сейчас у меня получается в трех сетах, но я должен быть более сосредоточенным, чтобы выигрывать в двух».
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С Максом выглядел хуже, чем с Полом.
У Джоковича может не такой большой арсенал из ударов, но хочется верить, что он возьмёт интеллектом.
Был бы сэр Энди помоложе, то Карлоса бы часто закрывал. Прям клиент Маррея, всё что делал Энди это вот закрывал игроков с таким количеством ошибок.