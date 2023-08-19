Швентек о критике за сериал Netflix: «Понимаю, что публично сарказм использовать не нужно, потому что люди его не считывают и только хейтят»

Ига Швентек прокомментировала критику, которой подверглась за сериал «Брейк-пойнт».

– Там все так смонтировали, что люди неправильно поняли некоторые ситуации. Мы уже обсуждали это с Netflix. Мне бы хотелось, чтобы кое-что сделали по-другому. Когда мы смотрели серию перед премьерой, то уже не могли повлиять на монтаж.

Это еще одна история, которая убедила меня, что мне сейчас не нужны такие вещи.

И я бы хотела, чтобы люди не осуждали так активно, потому что я иногда использую сарказм. Я понимаю, что публично сарказм использовать не нужно, потому что люди не понимают и только хейтят.

– Конкретно говорили про сцену, где вы стрижетесь?

– Да, я там саркастично сказала, что не буду подстраивать прическу под теннис, потому что раньше я обычно стриглась очень коротко. У меня очень буйные волосы, если прическа не идеальная, я не могу их контролировать.

Дарья (Абрамович, психолог Швентек – Sports.ru) мне об это напомнила. Ей в итоге досталось за то, что она якобы влияет на то, как я стригусь. Это неправда. Люди не считали сарказм и критиковали. Это неприятно.

Я просто хотела показать, что наша работа идет 24/7. Все, что мы едим, что делаем, влияет на результаты.

А они смонтировали так, будто Дарья решает, как мне стричься.

«Очень интересно смотреть на истерику». Netflix выпустил вторую часть сериала про теннис – и получилось душевно