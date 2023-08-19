Швентек о критике за сериал Netflix: «Понимаю, что публично сарказм использовать не нужно, потому что люди его не считывают и только хейтят»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала критику, которой подверглась за сериал «Брейк-пойнт».

– Там все так смонтировали, что люди неправильно поняли некоторые ситуации. Мы уже обсуждали это с Netflix. Мне бы хотелось, чтобы кое-что сделали по-другому. Когда мы смотрели серию перед премьерой, то уже не могли повлиять на монтаж. 

Это еще одна история, которая убедила меня, что мне сейчас не нужны такие вещи. 

И я бы хотела, чтобы люди не осуждали так активно, потому что я иногда использую сарказм. Я понимаю, что публично сарказм использовать не нужно, потому что люди не понимают и только хейтят. 

– Конкретно говорили про сцену, где вы стрижетесь? 

– Да, я там саркастично сказала, что не буду подстраивать прическу под теннис, потому что раньше я обычно стриглась очень коротко. У меня очень буйные волосы, если прическа не идеальная, я не могу их контролировать. 

Дарья (Абрамович, психолог Швентек – Sports.ru) мне об это напомнила. Ей в итоге досталось за то, что она якобы влияет на то, как я стригусь. Это неправда. Люди не считали сарказм и критиковали. Это неприятно. 

Я просто хотела показать, что наша работа идет 24/7. Все, что мы едим, что делаем, влияет на результаты. 

А они смонтировали так, будто Дарья решает, как мне стричься.

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3 комментария

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Jenqa123
Как про россиян вонять, то это норм. А тут, видите ли, обидно стало
+6
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Ответ Jenqa123
Как про россиян вонять, то это норм. А тут, видите ли, обидно стало
Типичная кепка, что с нее взять
+4
0
+4
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Кепка опять плачет и жалуется, впрочем ничего нового
+3
-1
+2
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