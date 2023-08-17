Пол о том, что обыграл Алькараса в Торонто: «В этот раз не буду делать то же, что на прошлой неделе. Он тоже»

Томми Пол прокомментировал то, что ведет в матчах с Карлосом Алькарасом.

Американец впереди 2:1 в личных встречах и обыграл первую ракетку мира на прошлой неделе в Торонто. Они снова встретятся в третьем круге в Цинциннати.

«Это немного помогает, но в то же время для него это не страшно. Наверное, он испытывает меньшее давление. Так что я думаю, что матч будет очень сложным. Но я жду с нетерпением.

Нельзя делать одно и то же в каждом матче. Я не делал одно и то же весь прошлый матч, и в этот раз я не буду делать то же, что на прошлой неделе. Он тоже. Он не будет играть точно так же. Наверное, что-то изменит.

И я думаю, что у нас важнее всего, кто будет чаще первым уходить в атаку.

Карлос – невероятный игрок. Но когда я с ним играю, есть ощущение, что энергии больше, эмоций больше, я больше настроен на такие матчи. Мне очень нравится.

Условия здесь очень отличаются от того, что было в Торонто. Так что нужно начинать с нуля. Первый матч здесь придал мне уверенности».

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