Монфис о проблемах с коленом в матче с Норри: «Физио мне очень помог. Он сказал, что связка в порядке, повреждений нет»

Гаэль Монфис прокомментировал травму колена, которую он получил в матче с Кэмероном Норри в Цинциннати.

«Физио мне очень помог. Он сказал, что связка в порядке, повреждений нет. Он больше успокаивал меня, что, наверное, было не так уж и плохо.

Нужно было выбросить это из головы и сохранять концентрацию. Я хорошо чувствовал себя в эти недели. Я верил, что могу победить даже с этой болью, и я это сделал.

В каком-то смысле довольно тяжело об этом говорить, потому что тяжело быть на месте спортсмена. Люди видят всегда только хорошее – как мы улыбаемся, делаем шоу, нашу харизму, победы, подписчиков, красивые фотографии и все такое. Они никогда не видят, как ты играешь под дождем, а твой тренер кричит на тебя, потому что ты должен работать и все такое.

Они думают, что мы роботы. Как будто мы просыпаемся суперсчастливыми от того, что впереди часовая пробежка и фитнес.

Некоторые дни тяжелее, такое бывает у всех. Это та часть, где мы справляемся лучше, потому что у спортсменов есть особая дисциплина.

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