Самсонова о том, что провела финал в Монреале через 2 часа после полуфинала: «Честно говоря, я бы хотела иметь больше времени»

Теги WTA National Bank Open Джессика Пегула Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова прокомментировала поражение в финале турнира в Монреале.

Она взяла один гейм у Джессики Пегулы – 1:6, 0:6. В Канаде россиянка вышла в крупнейший финал в карьере.

– Я до сих пор не могу осознать, потому что для меня это была тяжелая неделя. Столько матчей, столько переживаний, непростые погодные условия, но в итоге я добилась такого невероятного результата. Я так рада.

– Два матча с перерывом в два часа – это чересчур?

– Думаю, да. Честно говоря, я бы хотела иметь больше времени, но они сказали, что это невозможно, так что ничего страшного.

– Как вы чувствовали себя перед матчем? Вы понимали, что будет максимально тяжело?

– Что?

– Непосредственно перед матчем вы чувствовали, что это будет тяжелый матч?

– Нет, я знала Джессику. Знала, как она играет. Понимала, что она сильная соперница и что у меня осталось не так много энергии.

Я старалась изо всех сил, но сегодня этого было недостаточно.

Самсонова провела лучший турнир в карьере – но на финал против дочки миллиардера ее не хватило

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5 комментариев

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YIV
Ну это же еще не всё. Еще она сказала, что все видели прогноз погоды и странно, что об игроках никто не позаботился.
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Syndycate
Спасибо хоть в Цинци ей матч на завтра поставили)
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Cube Litening C:68X
Жёстко конечно,футболисты после матча минимум неделю отдыхают..😁
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nick-basil
Пегулья - любой ценой. Фууу!
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Cube Litening C:68X
Жёстко конечно,футболисты после матча минимум неделю отдыхают..😁
Что конечно же лож! В разгар сезона может быть так, матч субботу и во вторник или в воскресенье и среду. Бывает и так что отдыхают два дня!
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