Пегула выиграла второй титул WTA 1000
Третья ракетка мира Джессика Пегула стала чемпионкой в Монреале, обыграв в финале Людмилу Самсонову – 6:1, 6:0.
Американка второй раз победила на турнире WTA 1000 – в прошлом году она взяла титул в Гвадалахаре.
Всего это третий одиночный титул в ее карьере.
За счет победы в финале Пегула сохранит третью строчку рейтинга. Если бы она проиграла, то ее обошла бы Елена Рыбакина.
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Канада имеет полное право не любить атлетов, представляющих РФ. Тех, что без флага в рейтингах и в трансляциях. Но жалко психику и команду Люды Самсоновой. Геотаксист продолжает уничтожать и междунар.спорт РФ. 67 атлетов-олимпийцев, сменивших граж-во РФ, явно не предел после подобных финалов.
Я как тот персонаж из Банд Нью-Йорка "Да что ты, черт побери, такое несешь?!"
Вывод Серёжи: ЭТА ПУТЕН ВЕНАВАТ!