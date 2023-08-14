Пегула выиграла второй титул WTA 1000

Теги WTA National Bank Open Джессика Пегула Людмила Самсонова Теннис

Третья ракетка мира Джессика Пегула стала чемпионкой в Монреале, обыграв в финале Людмилу Самсонову – 6:1, 6:0.

Американка второй раз победила на турнире WTA 1000 – в прошлом году она взяла титул в Гвадалахаре.

Всего это третий одиночный титул в ее карьере.

За счет победы в финале Пегула сохранит третью строчку рейтинга. Если бы она проиграла, то ее обошла бы Елена Рыбакина.

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17 комментариев

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Imperor7
Организаторы сказочные...
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Сергей Aficionado
Орги из соседней Канады подарили американке титул. 2 часа отдыха Самсоновой х 26 часов отдыха Пегулы перед финалом. Канадцы, ессесн, оправдаются тем, что все для зрителей и из-за старта Цинци - нельзя переносить матч на понедельник. Но спрашивается, зрителям вообще был интересен финал Мастерса 6:1, 6:0?..
Канада имеет полное право не любить атлетов, представляющих РФ. Тех, что без флага в рейтингах и в трансляциях. Но жалко психику и команду Люды Самсоновой. Геотаксист продолжает уничтожать и междунар.спорт РФ. 67 атлетов-олимпийцев, сменивших граж-во РФ, явно не предел после подобных финалов.
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Syndycate
Интересно, какой вой бы поднялся, если бы вместо Пегулы была Самсонова, а вместо Самсоновой украинка) Как минимум попросили бы дисквалификацию)
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Влади Ки
это какой то позор..как можно выпустить соперника через час после 1/2 финала?...ах да...она же американка..миллиардерша
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Imperor7
Ответ Йенс Мустерманн
Теперь Пегула стала на одну ступеньку выше Рублёва )
Че ты несёшь, у него есть Мастерс
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Leo Bonart
Ответ Йенс Мустерманн
А у Пегулы теперь их два ) ✌🏻
Таких лучше не иметь ни одного
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Влади Ки
надо было собрать волю в кулак и объявить бойкот...не выйти на матч чисто по физическим причинам...только силу понимают с*ки
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billy_pilgrim
Смотрел англоязычную трансляцию, так там у комментаторши язык повернулся сказать, что вряд ли у Пегулы будет преимущество из-за сложного графика Самсоновой. 🤯
Я как тот персонаж из Банд Нью-Йорка "Да что ты, черт побери, такое несешь?!"
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Boris Litvak
было понятно, что Пегула выиграет. 1.5 или даже 2 часа недостаточно для отдыха. Теперь всё зависит от степени восстановления. Это для Самсоновой. И мне интересно, а были ли случаи, когда игрок играл две игры в день и не просто играл, а выигрывал? Причём крупный турнир.
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Ola BP
Ответ Сергей Aficionado
Орги из соседней Канады подарили американке титул. 2 часа отдыха Самсоновой х 26 часов отдыха Пегулы перед финалом. Канадцы, ессесн, оправдаются тем, что все для зрителей и из-за старта Цинци - нельзя переносить матч на понедельник. Но спрашивается, зрителям вообще был интересен финал Мастерса 6:1, 6:0?.. Канада имеет полное право не любить атлетов, представляющих РФ. Тех, что без флага в рейтингах и в трансляциях. Но жалко психику и команду Люды Самсоновой. Геотаксист продолжает уничтожать и междунар.спорт РФ. 67 атлетов-олимпийцев, сменивших граж-во РФ, явно не предел после подобных финалов.
*Канада наплевательски относится к спортсменам из России, открыто наплевав на их здоровье.*
Вывод Серёжи: ЭТА ПУТЕН ВЕНАВАТ!
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Boris Litvak
Ответ Сергей Aficionado
Орги из соседней Канады подарили американке титул. 2 часа отдыха Самсоновой х 26 часов отдыха Пегулы перед финалом. Канадцы, ессесн, оправдаются тем, что все для зрителей и из-за старта Цинци - нельзя переносить матч на понедельник. Но спрашивается, зрителям вообще был интересен финал Мастерса 6:1, 6:0?.. Канада имеет полное право не любить атлетов, представляющих РФ. Тех, что без флага в рейтингах и в трансляциях. Но жалко психику и команду Люды Самсоновой. Геотаксист продолжает уничтожать и междунар.спорт РФ. 67 атлетов-олимпийцев, сменивших граж-во РФ, явно не предел после подобных финалов.
А если бы на месте Самсоновой была бы любая спортсменка (из любой страны), что бы вы тогда говорили. Согласен, что сроки не те. Но сроки были согласованы заранее. Ну так получилось. Не вижу в этом трагедии. Соглашусь, что проводи они полуфиналы в одно время, то ситуации не возникло бы. ну или один полуфинал за другим. А на вставляя полуфинал пары перед полуфиналом в одиночке. И уж полный писец не воспользоваться прогнозом погоды. Но Пегула играла уверенно и принимала очень хорошо. Даже, когда Самсонова промахивалась первой, но мяч летел 190 км, а Пегула всё равно отражала в пределах корта, то думаю на Самсонову это действовало похлеще, если бы Пегула подавала даже под 180. Она лишила Самсонову уверенности в подаче. А пару раз успев на укоротить, Пегула послала мяч вдоль сетки столь тонко, что Самсонова, ко орая была на расстоянии руки, но не смогла среагировать. На повторе, я увидел, как Самсонова приподняла было большой палец, но не показала его чётко, а вот на лице была явная досада, что не прочитала до конца Пегулу, на возможный ответ. Но я думаю, что Пегуле по барабану как она выиграла.
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