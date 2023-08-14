Пегула выиграла второй титул WTA 1000

Третья ракетка мира стала чемпионкой в Монреале, обыграв в финале – 6:1, 6:0.

Американка второй раз победила на турнире 1000 – в прошлом году она взяла титул в Гвадалахаре.

Всего это третий одиночный титул в ее карьере.

За счет победы в финале Пегула сохранит третью строчку рейтинга. Если бы она проиграла, то ее обошла бы .

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