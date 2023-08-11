Раонич снялся с турнира в Цинциннати
Милош Раонич снялся с «Мастерса» в Цинциннати. В основной сетке его заменит Ришар Гаске.
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Милош Раонич снялся с «Мастерса» в Цинциннати. В основной сетке его заменит Ришар Гаске.
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ХМДП, Нисикори, Чилич, Штруфф, Рао, Чорич - это просто мрак, как мучаются парни, восстанавливаясь от травм, и пытаясь хотя бы приблизиться к прежнему уровню.
И Рафик.
Такой весь травмированный-перетравмированный, оперированный-переоперированный, ломаный-переломаный. А поди ж ты: после операций, да с костылей, да без игровой практики выносит всех на АО (2 раза), да штампует Шлемы.
А ведь Рафик старше всех перечисленных.
Нестыковочка, однако.
Или "травмы" Рафика на 90% выдумка, или для "лечения" он использует недоступные для других препараты.
И скорее всего, и то, и другое.