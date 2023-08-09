Возняцки о том, что изменилось в теннисе за 3,5 года декрета: «Самое главное, что я забывала, – это то, что болбои больше не подают полотенца»
Каролин Возняцки рассказала, что изменилось в тенниса за 3,5 года ее декрета.
В Монреале она вернулась в тур и в первом круге обыграла Кимберли Бирелл со счетом 6:2, 6:2.
– Линейных судей больше нет. Все электронное. Теперь правила разрешают общаться с тренером. Что вы думаете об этих изменениях, как они на вас влияют?
– Самое главное, что я забывала, – это то, что болбои больше не подают полотенца. Я постоянно думала, что пойду сразу к скамейке, а потом вспоминала, что нужно еще за полотенцем сходить. Один раз сходила, а потом решила, что оставлю их на месте и у меня будет полотенце во время перехода.
Об этом я постоянно забывала. Все остальное – мне очень нравятся электронные линейные, потому что не возникает сомнений.
И с тренером я поговорила один раз, когда соперница пошла в туалет. Но в целом мы не особо разговаривали.
Не знаю. Спросите через несколько матчей.
Символ тенниса конца нулевых Возняцки возвращается в тур. Сейчас у нее двое детей – но семья разрешила играть
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