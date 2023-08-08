Возняцки о возобновлении карьеры в Монреале: «Это мой первый матч за три года. Конечно, я немного заржавела»

Каролин Возняцки прокомментировала возвращение в тур после декрета.

В первом матче с января 2020-го она обыграла Кимберли Биррелл – 6:2, 6:2.

«Это прекрасно. Это мой первый матч за три года. Конечно, я немного заржавела (улыбается). Но это замечательное место, чтобы вернуться в тур и провести здесь свой первый матч. Мне нравится играть в Монреале.

Мои дети сейчас спят, и это очень хорошо. Я пойду к ним после того, как схожу на процедуры и поем. Здорово, что мы играли рано. У меня еще целый день с детьми», – сказала Возняцки в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе