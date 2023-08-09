Каролин Возняцки: «Пыталась объяснить дочери, что буду играть матч, и она такая: «Мама, у меня есть желание. Чтобы ты выиграла»

Каролин Возняцки прокомментировала первую победу после рождения двух детей.

В Монреале она вернулась в тур после перерыва в 3,5 года и в первом круге обыграла Кимберли Бирелл со счетом 6:2, 6:2.

«Обычно я просыпаюсь, завтракаю с детьми, а потом говорю: «Маме нужно работать». И иду тренироваться. Потом, когда они просыпаются после дневного сна, мы играем и так далее. Но это утро было немного другим.

И когда я пыталась объяснить Оливии, что буду играть матч, она такая: «Мама, у меня есть желание. Чтобы ты выиграла». И я думаю: откуда она такого набралась? Было прикольно. Но необычно.

Я очень рада, что вернулась и что со мной семья. Старшая уже начинает понимать и может посмотреть мир и разные страны. Это классно. У Джеймса тоже уже характер оформляется. Скоро он тоже начнет понимать.

И это прекрасное начало жизни. Это подарок, который мы с мужем можем им сделать. К тому же мы проводим все время вместе, так что не пропускаем их детство. Для нас это очень важно».

Символ тенниса конца нулевых Возняцки возвращается в тур. Сейчас у нее двое детей – но семья разрешила играть

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