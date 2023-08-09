Андрееску о травме спины: «Вроде бы ничего серьезного, но если нагружать, становится очень больно»

Бьянка Андрееску рассказала о проблемах со спиной.

В Монреале она проиграла Камиле Джорджи – 3:6, 2:6. По ее словам, она не знает, выступит ли в Цинциннати.

«На прошлой неделе в Вашингтоне у меня заболела спина. Появилась боль в крестцово-подвздошном суставе. У меня такое уже было. Не раз приходилось с таким сталкиваться.

На несколько дней мне стало лучше, но потом я снова начала играть, почувствовала напряжение. И это такая травма – вроде бы ничего серьезного, но если нагружать, становится очень больно. Со мной так и было на одной из тренировок перед турниром. И сегодня я чувствовала сустав еще сильнее, чем на тренировках.

К сожалению, это повлияло на мое выступление. Из-за того, что спина болела, мне было трудно принимать крученую подачу под лево. Накапливался негатив, это влияло на настрой».

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