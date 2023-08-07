Гарсия о том, как изменился тур после завершения карьеры Возняцки: «Физически игроки стали мощнее. И подачи тоже»

Каролин Гарсия рассказала, как изменился тур за 3,5 года отсутствия в нем Каролин Возняцки.

«Ну, Иги не было (смеется). Чувствую, что физически игроки стали мощнее – даже больше, чем раньше – и стабильнее. Физическая форма все лучше с каждым разом. И подачи сильнее.

Так что это хороший вызов. Посмотрим, чего она добьется. Если у нее есть мотивация и уверенность, то это здорово».

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