Гарсия о том, как изменился тур после завершения карьеры Возняцки: «Физически игроки стали мощнее. И подачи тоже»

Теги WTA Каролин Возняцки National Bank Open Каролин Гарсия Теннис

Каролин Гарсия рассказала, как изменился тур за 3,5 года отсутствия в нем Каролин Возняцки.

«Ну, Иги не было (смеется). Чувствую, что физически игроки стали мощнее – даже больше, чем раньше – и стабильнее. Физическая форма все лучше с каждым разом. И подачи сильнее.

Так что это хороший вызов. Посмотрим, чего она добьется. Если у нее есть мотивация и уверенность, то это здорово».

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2 комментария

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В WTA игроки становятся быстрее, мощнее, и темп игры выше. Причём чем дальше от верхушки рейтинга, тем это заметнее.
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Лол, поговорим об этом, если она не вернется в топ-10 до следующего РГ
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