Грикспор впервые обыграл соперника из топ-10 и вышел в 3-й финал в сезоне и карьере

Теги ATP Дэн Эванс Citi Open Тэйлор Фриц Тэллон Грикспор Теннис

37-я ракетка мира Тэллон Грикспор в полуфинале турнира в Вашингтоне обыграл №9 Тэйлора Фрица – 3:6, 6:3, 6:2.

Для представителя Нидерландов это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после девяти поражений). Он вышел в третий финал ATP в сезоне и карьере и за третий титул сыграет с Дэном Эвансом.

«Все началось на первой неделе сезона, когда я выиграл в Пуне. Это не самый сильный турнир, но, наверное, он открыл мне глаза.

Потом я сыграл в третьем круге Australian Open, в полуфинале в Роттердаме. И с каждой неделей я все больше верил, что способен обыгрывать таких соперников.

Я работаю каждый день, стараюсь все делать правильно, подобрать правильную команду. И наконец-то все получается. Я очень доволен тем, как складывается сезон», – прокомментировал свой прорыв Грикспор.

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