Гауфф о победе над Самсоновой: «Ее вторая подача, наверное, входит в топ-2 в туре. Вы видели, как глубоко я стояла на приеме»
Коко Гауфф прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой.
В полуфинале в Вашингтоне она обыграла прошлогоднюю чемпионку – 6:3, 6:3.
«Прием был очень важен. Ее вторая подача, наверное, входит в топ-2 в туре. Я никогда не видела, чтобы кто-то стабильно выполнял ее с такой силой.
И вы видели, как глубоко я стояла на приеме. Меня это очень злило, и когда мужчины играют, я всегда думаю: «Зачем они там стоят?» Но теперь понимаю.
Мне пришлось это делать».
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