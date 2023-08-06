Гауфф о победе над Самсоновой: «Ее вторая подача, наверное, входит в топ-2 в туре. Вы видели, как глубоко я стояла на приеме»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой.

В полуфинале в Вашингтоне она обыграла прошлогоднюю чемпионку – 6:3, 6:3.

«Прием был очень важен. Ее вторая подача, наверное, входит в топ-2 в туре. Я никогда не видела, чтобы кто-то стабильно выполнял ее с такой силой.

И вы видели, как глубоко я стояла на приеме. Меня это очень злило, и когда мужчины играют, я всегда думаю: «Зачем они там стоят?» Но теперь понимаю.

Мне пришлось это делать».

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