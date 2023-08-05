Андрееску о том, что она №44 в мире: «Мне не нравится видеть этот рейтинг рядом со своим именем. Цель до конца сезона – войти в топ-20 и, надеюсь, в топ-10»

Теги WTA Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску рассказала об атмосфере в своей команде.

«У меня был непростой сезон, но я многое узнала о себе на корте и за его пределами. И у меня хорошее окружение. В этом году для меня это большое достижение: найти команду, в которой я чувствую себя как в кругу семьи».

Также Андрееску рассказала о целях на оставшуюся часть сезона. Сейчас она 44-я ракетка мира.

«Мне не нравится видеть этот рейтинг рядом со своим именем, и я знаю, что могу быть выше. Моя цель до конца сезона – войти в топ-20 и, надеюсь, в топ-10. Такой рейтинг у меня должен быть. Мне нужно играть турнир за турниром и проводить больше матчей, чтобы обрести уверенность. Мне нужно играть больше трех матчей за турнир. Я упорно работаю, и это принесет плоды».

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2 комментария

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Очень самонадеянно, в топ -10, надо не просто играть турнир за турниром, желательно титулы забирать )
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