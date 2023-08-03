Брэндон Накашима: «За этот год я понял: ничто нельзя воспринимать как должное. Я должен быть благодарен за то, что здоров и могу играть на турнирах»

Брэндон Накашима рассказал о восстановлении после травмы.

В конце предсезонки у Накашимы заболело левое колено. Он начал играть с травмой, но после «Мастерса» в Майами сделал перерыв на полтора месяца.

«Я всегда считал, что будут и хорошие, и плохие результаты. Но в конечном счете важно постоянно развивать свою игру и оставаться здоровым. И если мне это удастся и я буде получать удовольствие от игры, уверен, мое время придет и у меня появятся возможности.

Если честно, за этот год я понял, что ничто нельзя воспринимать как должное. Нельзя воспринимать как должное свое тело, свое здоровье. В конце концов, к сожалению, мне пришлось пропустить несколько турниров, а раньше такого не случалось. И я понял, что должен быть благодарен за то, что здоров и могу играть на турнирах, независимо от результата.

Конечно, хочется хорошо выступать на всех турнирах. Но я стараюсь не забегать далеко вперед. Не всегда бывают хорошие моменты, наверняка будут и трудные.

Дни [во время перерыва] все равно были насыщенными. Мы проводили много времени в зале, много работали с физиотерапевтами и врачами, чтобы я как можно скорее поправился. Так что свободного времени, если честно, было немного, дни все равно были очень насыщенными. Но я старался получать от этого максимальное удовольствие и во всем находить позитив».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе