Себастьян Корда: «Для меня Агасси особенный человек. Он очень позитивный, общительный, и у него огромное, огромное сердце»

Себастьян Корда рассказал, что для него значит общение с Андре Агасси.

«Вашингтон всегда был одной из моих любимых остановок в туре, я приезжал сюда 12-, 13-, 14-летним ребенком вместе с отцом и Радеком Штепанеком. Это был уникальный опыт, было очень круто впервые оказаться в раздевалке и быть рядом с игроками. У меня осталось много отличных воспоминаний об этом турнире. Это было нечто особенное.

В воскресенье я крутил педали в тренажерном зале и увидел фото Агасси на вывеске снаружи. Я отправил ему селфи на фоне этого постера. Для меня он особенный человек. Очевидно, он в некотором смысле часть королевской семьи тенниса, и иметь возможность общаться с таким человеком – нечто особенное.

Андре видит жизнь иначе, чем все остальные. Он очень позитивный, общительный, и у него огромное, огромное сердце. Он готов на все ради своих близких людей. Он просто очень хороший человек. То, как он видит теннис, очень отличается от привычной точки зрения. Он думает об иных вещах, чем многие люди – даже когда размышляет над тем, как получить большее преимущество в теннисе».

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