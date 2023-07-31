Зверев о победе в Гамбурге: «Ощущения, будто снова выиграл первый титул»

Теги ATP Hamburg European Open Александр Зверев Ласло Дьере Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Ласло Дьере в финале в Гамбурге.

Он выиграл 7:5, 6:3. Немец взял 20-й титул в карьере и первый с итогового-2021.

«Гамбург – это мой дом, место, где я вырос и начал играть в теннис. Для меня это невероятно эмоциональный момент. Не смогу описать это словами, прямо сейчас я просто очень счастлив.

Ощущения, будто снова выиграл первый титул. Прошло довольно много времени [с моего предыдущего титула], 18 месяцев, поэтому я очень рад.

Думаю, Ласло играл намного лучше в первом сете. Надо отдать ему должное – он один из самых уважаемых ребят в туре, все делает очень правильно. В конце концов, я очень рад, что все так закончилось».

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