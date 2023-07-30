Зверев выиграл 20-й титул в карьере и первый после операции

Александр Зверев, в Гамбурге обыгравший Ласло Дьере 7:5, 6:3, выиграл 20-й титул в карьере и первый с итогового-2021.

На этой неделе 26-летний Зверев, которого в этом месяце вторая его бывшая девушка обвинила в физическом насилии, прервал серию из шести поражений в полуфиналах ATP и вышел в финал впервые с Мадрида-2022 (вскоре после которого травмировал голеностоп, перенес операцию и выбыл до конца сезона).

Зверев стал первым за 30 лет немцем, победившим в Гамбурге (после Михаэля Штиха), а также пятым чемпионом сезона, взявшим титул без потери сета. В рейтинге ATP он завтра поднимется на три строчки и станет 16-м.

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