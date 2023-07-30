Зверев выиграл 20-й титул в карьере и первый после операции

Теги ATP Михаэль Штих Hamburg European Open Александр Зверев Теннис

Александр Зверев, в Гамбурге обыгравший Ласло Дьере 7:5, 6:3, выиграл 20-й титул в карьере и первый с итогового-2021.

На этой неделе 26-летний Зверев, которого в этом месяце вторая его бывшая девушка обвинила в физическом насилии, прервал серию из шести поражений в полуфиналах ATP и вышел в финал впервые с Мадрида-2022 (вскоре после которого травмировал голеностоп, перенес операцию и выбыл до конца сезона).

Зверев стал первым за 30 лет немцем, победившим в Гамбурге (после Михаэля Штиха), а также пятым чемпионом сезона, взявшим титул без потери сета. В рейтинге ATP он завтра поднимется на три строчки и станет 16-м.

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

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9 комментариев

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afry
Ответ Сергей Носков
Медведева скоро и Басилашвили догонит.
🤡
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Vale1
Медведева по титулам догнал, выходит?
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afry
Ответ Vale1
Медведева по титулам догнал, выходит?
Да.
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afry
Ответ Vale1
Тем интереснее будет дальше их противостояние)) Надеюсь, и Степа с Андрюхой подтянутся)
Андрей ещё может, Стёпа уж очень сильно отстал. Но победителем шлема я никого из них, кроме Дани, не вижу. Поживём-увидим.
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sedric
Ответ Nikolay Stavrogin
Зверев уже 9й в гонке. Однако. Так можно и на итоговый залететь. В этом году лучший состав за последние лет 10 будет на итоговом. Вообще без пассажиров
Не торопись. Травмы в конце сезона никто не отменял. Да и непонятно, кто в какой форме будет. А то будет как в прошлом году, Алькарас слетел, половина мертвыми приехали, и в итоге Рууд в зале в финале)
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Vale1
Ответ afry
Да.
Тем интереснее будет дальше их противостояние)) Надеюсь, и Степа с Андрюхой подтянутся)
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