Попырин – Вавринке: «Стэн, ты легенда нашего спорта. Люблю тебя и твою любовь к теннису»

Алексей Попырин обратился к Стэну Вавринку на церемонии награждения турнира в Умаге.

«Это невероятная честь – играть в финале против Стэна. Я вырос, наблюдая за его игрой, за матчами Роджера, Рафы и Новака. Сыграть с ним в финале и победить… Словами не описать, как я счастлив. Это невероятное чувство.

Стэн, ты легенда нашего спорта. Я болел за тебя в каждом твоем финале на турнире «Большого шлема». Честно говоря, я люблю тебя и твою любовь к теннису.

В каждом матче здесь были невероятные сражения, но эта встреча стоит особняком. В третьем сете я чувствовал судороги из-за напряжения. Честно, не знаю, как я победил. Просто не знаю», – сказал Попырин в интервью на корте.

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