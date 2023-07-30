Софья Тартакова: «Рублев вообще не отдыхает: либо тренируется, либо на турнирах»

Теги ATP Hamburg European Open Андрей Рублев Софья Тартакова Теннис

Менеджер Андрея Рублева Софья Тартакова рассказала о его самочувствии на фоне поражения от Даниэля Альтмайера (2:6, 2:6) во втором круге турнира в Гамбурге.

«Мы смотрели с вами матч, кадры были не самые приятные. Видели, как Андрей страдал, видели, что сил практически у него нету. Сразу возникли вопросы, а все ли с Андреем в порядке. Сейчас – да. Действительно, он проиграл в 1/8 в основном из-за усталости.

Как сам сказал Андрей, сейчас нужно восстановиться, впереди американская серия турниров, она очень важна. Впереди US Open, так что, может, и хорошо, что так скоротечно закончился для Рублева турнир в Гамбурге, есть время привести себя в форму. Потому что Рублев вообще не отдыхает: постоянно либо тренируется, либо на турнирах».

Ближайший турнир Рублева, неделю назад победившего в Баштаде, – «Мастерс» в Торонто, стартующий 7 августа.

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1 комментарий

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Александр Тищенко
Либо тархататает))
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