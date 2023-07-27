Альтмайер обыграл в Гамбурге Рублева. У него три победы в четырех матчах против топ-10

Теги ATP Hamburg European Open Андрей Рублев Даниэль Альтмайер Теннис

61-я ракетка мира Даниэль Альтмайер победил №7 Андрея Рублева во втором круге в Гамбурге – 6:2, 6:2.

Альтмайер четырежды играл с соперниками из топ-10 и выиграл три матча (все победы – на грунте, единственное поражение – на харде). При этом Рублев – самый рейтинговый соперник, которого он побеждал (также №8 Маттео Берретини на «Ролан Гаррос»-2020 и №9 Янника Синнера на «Ролан Гаррос»-2023).

Альтмайер второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

Теперь он поборется с Янником Ганманном или Чжичжэнем Чжаном.

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3 комментария

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Сергей48
Устал по ходу Андрей…Может паузу сделать нужно было после победы? Победы тоже, как правило выхолащивают морально
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