Альтмайер обыграл в Гамбурге Рублева. У него три победы в четырех матчах против топ-10
61-я ракетка мира Даниэль Альтмайер победил №7 Андрея Рублева во втором круге в Гамбурге – 6:2, 6:2.
Альтмайер четырежды играл с соперниками из топ-10 и выиграл три матча (все победы – на грунте, единственное поражение – на харде). При этом Рублев – самый рейтинговый соперник, которого он побеждал (также №8 Маттео Берретини на «Ролан Гаррос»-2020 и №9 Янника Синнера на «Ролан Гаррос»-2023).
Альтмайер второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне ATP.
Теперь он поборется с Янником Ганманном или Чжичжэнем Чжаном.
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