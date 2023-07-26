Рублев о том, что отыграл три матчбола у Сапаты Мираллеса: «Удивительно, что я смог победить»

Андрей Рублев прокомментировал то, что отыграл три матчбола у Бернабе Сапаты Мираллеса.

Он выиграл 5:7, 6:1, 7:6(7). На тай-брейке россиянин отыграл три матчбола: двойной при 4:6 и еще один при 6:7.

«Чувство было такое, что я играл хорошо и все было под контролем, но почему-то я проиграл первый сет и очень расстроился. Но я восстановился морально и хорошо провел вторую партию. Третий сет был тяжелым. Я начал уставать и нервничать, потому что дело шло к тай-брейку, а у меня было мало шансов сделать брейк.

Казалось, он заслужил победу. Он боролся как сумасшедший, уступая в счете. Когда он повел 3:0 на тай-брейке, я очень напрягся, но потом провел два хороших розыгрыша и сказал себе продолжать бороться. Удивительно, что я смог победить», – сказал Рублев в интервью на корте.

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