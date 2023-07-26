Рублев о том, что отыграл три матчбола у Сапаты Мираллеса: «Удивительно, что я смог победить»

Теги ATP Hamburg European Open Андрей Рублев Бернабе Сапата Мираллес Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что отыграл три матчбола у Бернабе Сапаты Мираллеса.

Он выиграл 5:7, 6:1, 7:6(7). На тай-брейке россиянин отыграл три матчбола: двойной при 4:6 и еще один при 6:7.

«Чувство было такое, что я играл хорошо и все было под контролем, но почему-то я проиграл первый сет и очень расстроился. Но я восстановился морально и хорошо провел вторую партию. Третий сет был тяжелым. Я начал уставать и нервничать, потому что дело шло к тай-брейку, а у меня было мало шансов сделать брейк.

Казалось, он заслужил победу. Он боролся как сумасшедший, уступая в счете. Когда он повел 3:0 на тай-брейке, я очень напрягся, но потом провел два хороших розыгрыша и сказал себе продолжать бороться. Удивительно, что я смог победить», – сказал Рублев в интервью на корте.

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6 комментариев

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Vale1
Ответ Доминик
Убиваться на водокачках, чтобы подойти к мастерам и ЮСО как выжатый лимон. Гениальная тактика.
Пятисотка - это тоже водокачка?)
+5
0
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Ivan Stasuk
Удивительно что валидол у нас не закончился, нельзя же так с нами Андрюша
+6
-2
+4
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Vale1
Молодец, что все же собрался и дожал, но неужели не мог быстрее все закончить, ну серьезно?)
+1
-1
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Railway/
Андрей слишком самокритичен, слишком требователен к себе. Порой ошибки воспринимает так остро, будто матч проиграл, а нужно просто бороться за каждый розыгрыш. Это внутренне напряжение и болельщикам передает, поэтому его матчи можно смотреть только с запасом валидола. Победе редко радуется, мол «играл недостаточно хорошо». Перебор. Вроде победа, но как-то обидно за него. Когда он уже начнет получать удовольствие от игры? ((
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Lina Dzhanibek
Сколько адреналина, дожал
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