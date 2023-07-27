174-я ракетка мира Шрамкова ушла со счета 1:5, 15:40 в матче с Муховой и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA
Ребекка Шрамкова обыграла Каролину Мухову во втором круге в Варшаве – 7:5, 3:6, 7:5.
В решающем сете Мухова вела 5:1, 40:15 на своей подаче, затем у нее было еще два матчбола при счете «больше».
Шрамкова – 174-я ракетка мира, Мухова – 17-я. Это вторая победа 26-летней Шрамковой над соперницей из топ-20. Она впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.
Теперь Шрамкова поборется с Татьяной Марией.
И Путинцева на днях с 5:0 упустила несколько матчболлов и отдала сет какой-то ноунеймке