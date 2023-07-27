174-я ракетка мира Шрамкова ушла со счета 1:5, 15:40 в матче с Муховой и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теги WTA Warsaw Open Ребекка Шрамкова Каролина Мухова Теннис

Ребекка Шрамкова обыграла Каролину Мухову во втором круге в Варшаве – 7:5, 3:6, 7:5.

В решающем сете Мухова вела 5:1, 40:15 на своей подаче, затем у нее было еще два матчбола при счете «больше».

Шрамкова – 174-я ракетка мира, Мухова – 17-я. Это вторая победа 26-летней Шрамковой над соперницей из топ-20. Она впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA. 

Теперь Шрамкова поборется с Татьяной Марией.

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13 комментариев

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Великий Алонсо
Женский теннис прекрасен
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Доминик
Могли бы и написать, кто был первой побежденной соперницей Шрамковой из топ-20. Но теннисный раздел спортса живет по принципу "и так сойдет". Гуглите сами.
+5
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+5
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Доминик
Ответ Vale1
А что, нечего все подавать на блюдечке с голубой каемочкой, пусть тоже немного пошевелятся))
Жрите что дают!
+3
0
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Sawka-promakawka
Вот это Каролина чокернула 😱
+4
-2
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Vale1
Кто смотрел, что случилось? Ребекка заиграла в режиме Бога или Каролина рассыпалась вдрызг?
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MU<3
Аля Надаль в юбке, тот тоже с 5:1 40:0 сет выиграл у Андухара.
И Путинцева на днях с 5:0 упустила несколько матчболлов и отдала сет какой-то ноунеймке
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Vale1
Ответ billy_pilgrim
Sedric говорит, что первое. Типа включила режим Джоковича и перестала ошибаться)
Новак ошибается изредка, иначе бы не проигрывал, так что не пойдет)
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Vale1
Ответ Доминик
Могли бы и написать, кто был первой побежденной соперницей Шрамковой из топ-20. Но теннисный раздел спортса живет по принципу "и так сойдет". Гуглите сами.
А что, нечего все подавать на блюдечке с голубой каемочкой, пусть тоже немного пошевелятся))
+1
-1
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Глеб Саратов
Ответ Доминик
Могли бы и написать, кто был первой побежденной соперницей Шрамковой из топ-20. Но теннисный раздел спортса живет по принципу "и так сойдет". Гуглите сами.
надо поддерживать мозговую активность человеком, если они, конечно, не слишком ленивые
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