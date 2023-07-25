Нисикори о планах на возвращение: «Я доволен тем, как играю. Нужно больше матчей, особенно против топ-50»

Теги травмы ATP Кеи Нисикори BB&T Atlanta Open Теннис

Экс-четвертая ракетка мира Кеи Нисикори сегодня в Атланте проводит первый матч в основе ATP за 21 месяц. 33-летний японец возвращается после серии травм. Пять недель назад он выиграл первый турнир после возвращения – «Челленджер» ATP в Пуэрто-Рико – и сейчас идет в рейтинге ATP 439-м.

«Мне нужно играть больше матчей, особенно против игроков топ-50. Нужно снова привыкнуть с ними играть, вернуть уверенность. В целом я доволен тем, как сам играю. Нужно просто держать концентрацию и как следует восстанавливаться».

Также 33-летний японец добавил, что мотивирован вернуться в тур и отыграть еще до «пять-шести сезонов».

В первом круге Атланты финалист US Open-2014 играет с Джорданом Томпсоном.

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