Зверев о новых обвинениях в домашнем насилии: «Я их полностью отрицаю. Этим вопросом займутся мои адвокаты»

Теги ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев отреагировал на новые обвинения в нанесении телесных повреждений.

«Со своей стороны я полностью отрицаю эти обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше я ничего не скажу».

Заявление подала его бывшая девушка и мать его дочери Бренда Патеа. Государственный обвинитель в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела, прокуратура проводит проверку.

Вторая бывшая девушка обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Немецкая прокуратура проводит проверку

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9 комментариев

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Stas Salesov
По слухам, Сашок в этот раз не соскочит, про него готовит мощный материал The New York Times и адидасовцы уже готовятся разрывать контракт
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alexus-1990
Зверев уже можно сказать сбитый лётчик. а значит спонсоры вряд ли заинтересованы в исходе дела
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Генадий Адамов
Дыма без огня не бывает
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maximusdevil
Ответ Светлана Менова
Спонсоры отмажут, как и в прошлый раз.
Для вас если Мужчина выиграл в суде значит его отмазали, а не шкура оклеветала?
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Сергей48
Лучше бы на корте так ракеткой махал!
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Typizza
Сашок зелёным американским долларом и репутацией расплачивается за бурную молодость.
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