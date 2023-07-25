Зверев о новых обвинениях в домашнем насилии: «Я их полностью отрицаю. Этим вопросом займутся мои адвокаты»
Александр Зверев отреагировал на новые обвинения в нанесении телесных повреждений.
«Со своей стороны я полностью отрицаю эти обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше я ничего не скажу».
Заявление подала его бывшая девушка и мать его дочери Бренда Патеа. Государственный обвинитель в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела, прокуратура проводит проверку.
Вторая бывшая девушка обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Немецкая прокуратура проводит проверку
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