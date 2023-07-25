Рууд о том, что выигрывал только турниры категории 250: «Меня это не беспокоит. Но, конечно, я хочу и более крупный титул. Надеюсь, это просто вопрос времени»

Каспер Рууд хочет выигрывать более крупные турниры.

«У меня 10 титулов, и все категории 250, но я бы не сказал, что это меня беспокоит. Но не буду скрывать, конечно, я хочу завоевать и более крупный титул. Поэтому мы упорно работаем, чтобы не только выходить в большие финалы, но и их выигрывать. Именно этим ты в основном запоминаешься – победами в финалах, а не поражениями. Но я надеюсь, что это просто вопрос времени, я продолжу упорно работать».

На прошлой неделе Рууд проиграл в финале в Баштаде Андрею Рублеву. На этой неделе они снова возглавляют посев – в Гамбурге. Рублев победил на этом турнире в 2020-м.

«Очень здорово вернуться. Я уже был здесь несколько раз, и мне всегда нравилось. В этом году немного холоднее, чем обычно. Думаю, мы с Андреем привезли сюда дождь из Швеции. Поэтому надеюсь, что в оставшиеся дни погода наладится и неделя для всех пройдет хорошо».

Рублев выиграл 14-й титул в карьере! Но он опять мелкий, а ему нужны крупные

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