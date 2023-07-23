Циньвэнь Чжэн о финале Палермо против Паолини: «Все, кто сегодня болел за меня, завтра будут за нее. Это ее дом»

Теги WTA Palermo Ladies Open Жасмин Паолини Циньвэнь Чжэн Теннис

26-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира в Палермо за 3 часа 1 минуту обыграла Майар Шериф 6:4, 4:6, 6:1 и вышла во второй финал WTA в карьере (первый в сентябре в Токио проиграла).

В финале Чжэн сыграет с хозяйкой кортов Жасмин Паолини, о чем сказала:

«Конечно, все, кто сегодня болел за меня, завтра будут за нее. Я буду спокойна и просто сосредоточусь на себе. Это ее дом, и она заслуживает быть здесь. Я просто постараюсь показать свой максимум».

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