Циньвэнь Чжэн о финале Палермо против Паолини: «Все, кто сегодня болел за меня, завтра будут за нее. Это ее дом»

26-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира в Палермо за 3 часа 1 минуту обыграла Майар Шериф 6:4, 4:6, 6:1 и вышла во второй финал WTA в карьере (первый в сентябре в Токио проиграла).

В финале Чжэн сыграет с хозяйкой кортов Жасмин Паолини, о чем сказала:

«Конечно, все, кто сегодня болел за меня, завтра будут за нее. Я буду спокойна и просто сосредоточусь на себе. Это ее дом, и она заслуживает быть здесь. Я просто постараюсь показать свой максимум».

Королева Циньвэнь – новая суперзвезда тенниса. Снимается для GQ и Cosmopolitan и не боится амбиций

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