Циньвэнь Чжэн о пути в топ-10: «Процесс уже идет медленнее, чем я представляла в начале года»

Теги WTA Циньвэнь Чжэн Теннис

20-летняя Циньвэнь Чжэн ответила, что ей нужно, чтобы войти в топ-10.

На данный момент она не поднималась выше 19-й строчки.

«Я не очень довольна тем, как провела первую половину сезона. Я могла бы играть лучше. Так что процесс уже идет медленнее, чем я представляла в начале года.

Сейчас я стараюсь хорошо работать каждый день, потому что мыслями я слишком далеко убегаю вперед.

Сейчас мне нужно не думать о рейтинге, потому что рейтинг для меня не важен. Нужно сосредотачиваться на каждом днем – и все».

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