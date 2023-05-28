Циньвэнь Чжэн о пути в топ-10: «Процесс уже идет медленнее, чем я представляла в начале года»

20-летняя Циньвэнь Чжэн ответила, что ей нужно, чтобы войти в топ-10.

На данный момент она не поднималась выше 19-й строчки.

«Я не очень довольна тем, как провела первую половину сезона. Я могла бы играть лучше. Так что процесс уже идет медленнее, чем я представляла в начале года.

Сейчас я стараюсь хорошо работать каждый день, потому что мыслями я слишком далеко убегаю вперед.

Сейчас мне нужно не думать о рейтинге, потому что рейтинг для меня не важен. Нужно сосредотачиваться на каждом днем – и все».

Королева Циньвэнь – новая суперзвезда тенниса. Снимается для GQ и Cosmopolitan и не боится амбиций

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