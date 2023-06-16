Циньвэнь Чжэн будет работать с бывшим тренером Осаки

Теги WTA Вим Фиссетт Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн будет работать с тренером Вимом Фиссеттом. Об этом сообщил бельгийский журналист Деульф Филип.

В июле 2022-го Фиссетт завершил сотрудничество с Наоми Осакой, продолжавшееся два с половиной года. В разные годы он также работал с Ким Клийстерс, Викторией Азаренко, Симоной Халеп, Йоханной Контой и Анжелик Кербер.

Помимо этого, с этого февраля Фиссетт занимает должность капитана сборной Бельгии в Кубке Билли Джин Кинг.

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2 комментария

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Stas Salesov
Перспективный союз под возвращение тура в Китай
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sedric
Огонь. Будет интересно понаблюдать за этим тандемом.
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